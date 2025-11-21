WSJ: Европа разрабатывает своё контрпредложение на мирный план Трампа по Украине

Европейские лидеры, недовольные содержанием мирного плана президента США Дональда Трампа, разрабатывают своё контрпредложение и надеются уговорить Киев его поддержать, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.
«Европа надеется подготовить план в течение нескольких дней, но Киев пока не взял на себя обязательство присоединиться к нему», — пишет издание.
По мнению европейских лидеров, их предложение будет включать более выгодные для Киева условия.
Ранее на Украине опубликовали мирный план США по урегулированию конфликта из 28 пунктов.
В Белом доме уточнили, что американский госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента США Стив Уиткофф работают над новым планом по урегулированию на Украине.