Популярные темы
Общество
Законы
Объясняем
История и культура
Персоны
Внешняя политика
Религия
Здоровье
Места
Факты
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

WSJ: Европа разрабатывает своё контрпредложение на мирный план Трампа по Украине

Европейские лидеры, недовольные содержанием мирного плана президента США Дональда Трампа, разрабатывают своё контрпредложение и надеются уговорить Киев его поддержать, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Источник: Reuters

Европейские лидеры, недовольные содержанием мирного плана президента США Дональда Трампа, разрабатывают своё контрпредложение и надеются уговорить Киев его поддержать, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.

«Европа надеется подготовить план в течение нескольких дней, но Киев пока не взял на себя обязательство присоединиться к нему», — пишет издание.

По мнению европейских лидеров, их предложение будет включать более выгодные для Киева условия.

Ранее на Украине опубликовали мирный план США по урегулированию конфликта из 28 пунктов.

В Белом доме уточнили, что американский госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента США Стив Уиткофф работают над новым планом по урегулированию на Украине.