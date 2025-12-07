Уточняется, что в одном из экспериментов, проведенных в сентябре 2024 года, неопределившийся избиратель объяснил чат-боту, почему он склоняется к поддержке на тот момент вице-президента США Камалы Харрис, а не бывшего президента США Дональда Трампа на предстоящих выборах. В ходе беседы с чат-ботом избиратель начал сомневаться, стоит ли вообще голосовать. Этот человек был одним из более 2 тыс. американцев, участвовавших в исследованиях, направленных на изучение воздействия чат-ботов с ИИ на политические предпочтения.