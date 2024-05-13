WP сообщила о рекордном росте уровня углекислого газа в атмосфере

Изменения кривой Килинга показывают устойчивый рост средней концентрации CO2 в атмосфере. В 1958 году показатель составлял 315 ppmv и преодолел порог в 400 ppmv в 2013 году. В 2023-м он превысил 420 ppmv. По мнению Эндрюс, чтобы концентрация углекислого газа вновь упала ниже 400 ppmv, потребуется более двух столетий, даже если антропогенные выбросы удастся сократить почти до нуля к концу этого столетия.