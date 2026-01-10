Популярные темы
Общество
Законы
Объясняем
История и культура
Персоны
Внешняя политика
Религия
Здоровье
Факты
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

WP: Путин предлагал Мадуро убежище и гарантии безопасности

Президент России Владимир Путин был готов предоставить своему коллеге из Венесуэлы Николасу Мадуро убежище и гарантии безопасности. Об этом сообщила газета The Washington Post (WP) со ссылкой на осведомленный источник.

Источник: Reuters

По данным журналистов, об этом Белому дому сообщил государственный секретарь Ватикана Пьетро Паролин, призывая США дать Мадуро время согласиться на уход.

— Мадуро был вынужден уйти, признал Паролин. Но он призвал США предложить дать ему возможность уйти, — говорится в материале.

Американские войска 3 января атаковали военные объекты в Венесуэле. «Вечерняя Москва» рассказала о причинах вторжения армии США в страну, захвате президента страны Николаса Мадуро, а также о реакции Венесуэлы и других государств, включая Россию, на произошедшее.

Кроме того, в этот же день президент США Дональд Трамп провел большую пресс-конференцию, посвященную ударам американской армии по Венесуэле и захвату президента республики. Трансляцию мероприятия вело американское телевидение. «ВМ» собрала главные заявления президента США.