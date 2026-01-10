WP: Путин предлагал Мадуро убежище и гарантии безопасности

По данным журналистов, об этом Белому дому сообщил государственный секретарь Ватикана Пьетро Паролин, призывая США дать Мадуро время согласиться на уход.
— Мадуро был вынужден уйти, признал Паролин. Но он призвал США предложить дать ему возможность уйти, — говорится в материале.
Американские войска 3 января атаковали военные объекты в Венесуэле. «Вечерняя Москва» рассказала о причинах вторжения армии США в страну, захвате президента страны Николаса Мадуро, а также о реакции Венесуэлы и других государств, включая Россию, на произошедшее.
Кроме того, в этот же день президент США Дональд Трамп провел большую пресс-конференцию, посвященную ударам американской армии по Венесуэле и захвату президента республики. Трансляцию мероприятия вело американское телевидение. «ВМ» собрала главные заявления президента США.