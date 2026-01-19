Популярные темы
Общество
Законы
Объясняем
История и культура
Персоны
Внешняя политика
Религия
Здоровье
Факты
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

WP: Европе пора «показать зубы» США, чтобы её не «съели»

Европе нужно «показать зубы» США, в противном случае её «съедят». Так считают европейские законодатели и политики, сообщает The Washington Post.

Источник: Reuters

Европе нужно «показать зубы» США, в противном случае её «съедят». Так считают европейские законодатели и политики, сообщает The Washington Post.

Как пишет издание, после года попыток договориться с администрацией президента США Дональда Трампа европейские чиновники начали обсуждать ответные меры.

«Политика умиротворения провалилась. Европа может защитить свой суверенитет (от Украины до Гренландии) только за счёт снижения зависимости, усиления сдерживания», — заявил испанский депутат и вице-президент Европейского парламента Хави Лопес.

Несмотря на желание европейских лидеров избежать конфронтации, угрозы Трампа вызвали на континенте возмущение и требования действовать жёстче, уточняется в статье.

Издание Politico ранее писало, что в ЕС обсуждают создание нового альянса в сфере безопасности без США.

Узнать больше по теме
Суверенитет: эволюция классической концепции
Суверенитет — это верховная власть государства над своей территорией и населением, независимость в принятии решений и проведении внешней политики. В эпоху глобализации, цифровых трансформаций и международных кризисов эта концепция остается одной из наиболее актуальных и дискуссионных в мировой политике. В статье разбираем, что такое суверенитет — от классических определений до современных вызовов.
Читать дальше