WMF включил Луну в список находящихся под угрозой культурных объектов

Фонд подчеркнул, что сейчас не существует специального международного соглашения о защите наследия Луны. Он заявил о намерении повысить знания общественности о культурных объектах Луны и ее значении для мировых культур. «Пропаганда международной структуры, основанной на взаимном уважении и защите лунного наследия, может помочь гарантировать, что любое будущее посещение Луны не нанесет ущерба ни одному аспекту значимости Луны», — сочли в WMF.