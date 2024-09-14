Сбой случился сегодня, 14 сентября, с утра. Что стало его причиной, неизвестно/ Пользователи маркетплейса жаловались, что их заказы стали получать статус «отменен», даже если у них еще не истек срок хранения в пункте выдачи. В компании пообещали вернуть деньги за ошибочную обратную доставку.
Wildberries сообщил об устранении сбоя с отменой заказов
Маркетплейс Wildberries устранил причину сбоя, из-за которого у части пользователей ошибочно отменили заказы, сообщили «Ъ» в пресс-службе объединенной компании Wildberries и Russ. Утверждается, что статусы заказов уже меняют на корректные, и покупатели получат уведомления о возможности получить товары.