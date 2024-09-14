Wildberries сообщил об устранении сбоя с отменой заказов

Сбой случился сегодня, 14 сентября, с утра. Что стало его причиной, неизвестно/ Пользователи маркетплейса жаловались, что их заказы стали получать статус «отменен», даже если у них еще не истек срок хранения в пункте выдачи. В компании пообещали вернуть деньги за ошибочную обратную доставку.