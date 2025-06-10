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Wildberries прокомментировал заявления о заражении клиентки лишаем

В соцсетях появились сообщения о том, что девушка заразилась лишаем, примеряя одежду в пункте выдачи Wildberries. Маркетплейс прокомментировал эти заявления.

Айгуль Сабитова
Автор ВФокусе Mail
Источник: wildberries

Как сообщили Агентству городских новостей «Москва» в компании, информация о заражении клиентки кожной инфекцией после примерки не соответствует действительности. В пресс-службе организации рассказали, что процесс примерки на маркетплейсах делает покупателей более защищенными, чем в обычных магазинах.

Так, все товары, которые пересылают сервисы, упакованы в индивидуальные упаковки. Если клиент отказывается от вещей, их переупаковывают и снова направляют на склад. Таким образом, на маркетплейсе между примерками двух покупателей проходит несколько дней. В традиционных магазинах же вещь, которая не подошла, просто возвращается на вешалку в торговый зал.

«Мы проконсультировались у дерматологов и инфекционистов, чтобы оценить высказывания блогера. Все эксперты подтвердили, что с учетом переупаковки и нескольких дней между примерками передача кожных инфекций невозможна», — пояснили в компании.

В пресс-службе маркетплейса подчеркнули, что микроорганизмы не выживают на ткани в таких условиях. По словам сотрудников компании, девушка ввела в заблуждение других клиентов и своих родных.

Кстати, ранее появились слухи о том, что компания якобы оштрафовала сотрудников на 15 тысяч рублей за поцелуй в лоб и назвала это «прелюбодеянием на рабочем месте». Позднее маркетплейс заявил, что эта информация не соответствует действительности.