Wildberries прокомментировал заявления о заражении клиентки лишаем

Так, все товары, которые пересылают сервисы, упакованы в индивидуальные упаковки. Если клиент отказывается от вещей, их переупаковывают и снова направляют на склад. Таким образом, на маркетплейсе между примерками двух покупателей проходит несколько дней. В традиционных магазинах же вещь, которая не подошла, просто возвращается на вешалку в торговый зал.