Wildberries добился запрета слова «WBнутый». В чем причина

В январе основательница маркетплейса Wildberries Татьяна Ким сообщила, что руководство не планирует переименовывать бренд в «Ягодки». Ранее, 15 августа 2022 года, Wildberries уже менял название своего сайта на русскоязычное «Ягодки». Тогда изменилось и оформление: на фирменном фиолетовом фоне появились ягоды. Тогда же Wildberries подал заявку на товарный знак. Маркетплейс сменил название своего сайта всего на один день, 16 августа он снова стал называться Wildberries.