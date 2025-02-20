Wildberries добился запрета слова «WBнутый». В чем причина

Роспатент аннулировал действие товарного знака «WBнутый Вэбэнутый» по требованию Wildberries — под этим брендом предпринимательница Ольга Кащева продавала одежду и обувь. Маркетплейс посчитал, что это название противоречит принципам морали. Об этом сообщает РБК.
Товарный знак «WBнутый Вэбэнутый» был зарегистрирован еще в июне 2023 года под классами международной классификации товаров и услуг (МКТУ) для реализации одежды, обуви, печатной продукции, домашней и кухонной посуды и утвари, управления бизнесом, образования, организации мероприятий и др.
Споры вокруг использования этого товарного знака идут с конца 2023 года. Летом 2024 года в пресс-службе Wildberries объяснили начало спора нарушением требований законодательства по следующим основаниям:
- регистрация товарного знака противоречит общественным интересам, принципам гуманности и морали;
- товарный знак способен ввести в заблуждение потребителя относительно изготовителя товара или лица, оказывающего услуги.
Отмечается, что слово «Вэбэнутый» может относиться к разряду жаргонных слов. Сторона Wildberries также напомнила правила Роскомнадзора, по которым к нецензурным словам и выражениям относятся четыре слова, начинающихся на «х», «п», «е», «б», а также образованные от них слова и выражения.
В январе основательница маркетплейса Wildberries Татьяна Ким сообщила, что руководство не планирует переименовывать бренд в «Ягодки». Ранее, 15 августа 2022 года, Wildberries уже менял название своего сайта на русскоязычное «Ягодки». Тогда изменилось и оформление: на фирменном фиолетовом фоне появились ягоды. Тогда же Wildberries подал заявку на товарный знак. Маркетплейс сменил название своего сайта всего на один день, 16 августа он снова стал называться Wildberries.
В декабре 2024 года компания «Ёбидоёби» согласилась сменить название юрлица. Как отметили в Службе судебных приставов по Республике Мордовия, россияне массово жаловались на слово «Ёбидоёби», а Арбитражный суд Красноярского края в апреле 2023 года вынес постановление, что товарный знак не соответствует «принципам морали и гуманности» и должен быть заменен. Основатели сети попытались зарегистрировать товарный знак за пределами России — в США, в чем им, по данным ФАС, тоже было отказано.