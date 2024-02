White Album: три причины послушать десятый студийник The Beatles

The Beatles — единственный альбом коллектива, выпущенный на двойном виниле. Лонгплей содержит 30 песен — это больше, чем когда-либо было у группы. Многие композиции напоминают ранние записи команды своим простым, но обаятельным звучанием. Здесь нет ни мощной психоделии предыдущей пластинки, ни арт-роковых изысков Abbey Road, зато есть восьмиминутная сюрреалистическая вакханалия Revolution 9, в которой отрывки из Яна Сибелиуса соседствуют с жуткими человеческими (или не очень) голосами; рок-н-ролльная сатира Back in the U. S. S. R., высмеивающая песню Чака Берри Back in the U. S. A.; акустическая баллада Джорджа Харрисона While My Guitar Gently Weeps и другие композиции, которые лучше один раз услышать, чем много раз о них прочесть.