White Album: три причины послушать десятый студийник The Beatles

«Если всё ещё существуют какие-то сомнения в том, что Леннон и Маккартни — величайшие авторы песен со времён Шуберта, то в альбоме, несомненно, должны быть сметены последние остатки культурного снобизма и буржуазных предрассудков потоком жизнерадостного музицирования», — так написал об альбоме под названием The Beatles журналист The Observer Тони Палмер. В этом году меломаны уже в 23-й раз отпраздновали международный день знаменитой «ливерпульской четвёрки». Для нас это повод вспомнить не только лучший квартет Британии, но и его культовый «белый альбом» — единственную пластинку, которая названа по имени группы.