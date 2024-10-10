WhatsApp введет функцию проверки подлинности изображений. Зачем это нужно

В популярном мессенджере WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) внедряют новую функцию, связанную с проверкой изображений. Об этом говорится в сообщении на портале WABetaInfo.
По данным портала, пользователи устройств, работающих на Android, смогут проверять оригинальность и подлинность изображений, полученных от собеседников в мессенджере. Для этого необходимо открыть картинку, перейти в меню в верхнем правом углу, обозначенном тремя точками, и выбрать функцию «Поиск в Cети».
«Например, пользователи могут получить изображение, которое было изменено или вырвано из контекста, и эта функция поможет им проверить его источник и подлинность, выполнив поиск похожих изображений или оригинальной версии в интернете», — сказано в публикации.
Разработчики отмечают, что пользователи могут искать дополнительную информацию о любом изображении, независимо от того, получено оно от близкого контакта или пришло через пересланное сообщение.
«Эта функция особенно полезна для помощи пользователям в проверке источника изображения, идентификации потенциальных фейковых новостей или подтверждения подлинности фотографии, распространяемой в социальных сетях», — отмечает WABetaInfo.
Функция поиска общих изображений в Сети находится на стадии тестирования и будет доступна широкому кругу пользователей WhatsApp в будущем обновлении.
Ранее мессенджер научился отправлять фото в HD-качестве, для этого надо перед отправкой нажать на новую кнопку «HD» в верхней части меню экрана. Затем появляется уведомление, что фото в формате HD имеют более четкое изображение, а стандартные снимки занимают меньше места в хранилище и отправляются с большей скоростью.