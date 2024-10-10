WhatsApp введет функцию проверки подлинности изображений. Зачем это нужно

Ранее мессенджер научился отправлять фото в HD-качестве, для этого надо перед отправкой нажать на новую кнопку «HD» в верхней части меню экрана. Затем появляется уведомление, что фото в формате HD имеют более четкое изображение, а стандартные снимки занимают меньше места в хранилище и отправляются с большей скоростью.