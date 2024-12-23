WhatsApp c высокой вероятностью заблокируют в России

Его слова прозвучали на фоне включения WhatsApp в реестр организаторов распространения информации Роскомнадзора 19 декабря. Это обязывает сервис хранить данные пользователей и переписки, предоставляя их по запросам правоохранительных органов. Об этом сообщает издание «Парламентская газета».
Ранее WhatsApp неоднократно штрафовали за невыполнение требований по локализации данных российских пользователей. Сейчас мессенджер не сотрудничает с российскими властями, что, по мнению депутата Свинцова, значительно повышает риск блокировки. Он указал на недавнюю блокировку Viber как на прецедент.
По словам депутата Олега Матвейчева, через WhatsApp действуют экстремистские организации, и сервис не сотрудничает с правоохранительными органами в борьбе с ними. Он подчеркнул, что российская сторона не требует радикальных изменений в модерации, а ожидает готовности WhatsApp к сотрудничеству.
Включение WhatsApp в реестр организаторов распространения информации стало последним шагом в эскалации напряженности между российскими властями и компанией Meta, которая владеет WhatsApp и признана в России экстремистской. Instagram и Facebook, также принадлежащие Meta, были заблокированы в России в 2022 году. WhatsApp остается единственным работающим сервисом Meta в стране.
Депутат Свинцов отметил, что блокировка может быть предотвращена, если компания начнет соблюдать российское законодательство. Он также связал перспективы WhatsApp с будущими отношениями России и США, предположив возможность изменения ситуации после инаугурации избранного президента США Дональда Трампа.