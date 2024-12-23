WhatsApp c высокой вероятностью заблокируют в России

По словам депутата Олега Матвейчева, через WhatsApp действуют экстремистские организации, и сервис не сотрудничает с правоохранительными органами в борьбе с ними. Он подчеркнул, что российская сторона не требует радикальных изменений в модерации, а ожидает готовности WhatsApp к сотрудничеству.