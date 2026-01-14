WADA обнародовало размер взноса России за 2026 год

Уточняется, что в 2023 году Россия должна была выплатить 1 267 023 доллара, однако международный антидопинговый регулятор получил из них лишь 53 237 долларов. Взнос России за 2024 год достигает 1 335 860 долларов. Такая сумма на счета организации не поступала. Взнос России в бюджет WADA за 2025 год — 1 408 094 доллара. Эти деньги страна тоже не выплатила, что связано с международными санкциями.