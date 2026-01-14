Популярные темы
WADA обнародовало размер взноса России за 2026 год

Стало известно, сколько должна внести Россия в бюджет Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Айгуль Сабитова
Автор ВФокусе Mail
Источник: Illustration by Pavlo Gonchar/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Как сообщает РИА «Новости Спорт», показатель составил 1 440 483 доллара. Столько же должны выплатить Франция, Германия, Италия и Великобритания. Взнос США составит 3 957 756 долларов, Канады — 1 978 878, Японии — 1 502 800. По состоянию на 9 января взносы уже внесли Израиль, Коста-Рика, Литва, Португалия, Саудовская Аравия и Эстония.

Уточняется, что в 2023 году Россия должна была выплатить 1 267 023 доллара, однако международный антидопинговый регулятор получил из них лишь 53 237 долларов. Взнос России за 2024 год достигает 1 335 860 долларов. Такая сумма на счета организации не поступала. Взнос России в бюджет WADA за 2025 год — 1 408 094 доллара. Эти деньги страна тоже не выплатила, что связано с международными санкциями.

В декабре глава офиса стратегического управления WADA Одри Тайллефер сообщила, что бюджет организации в 2026 году составит 54,5 млн долларов.

