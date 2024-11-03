Взял и передумал. Что теряет покупатель, если откажется от ипотечной сделки

«Расторгнуть договор, потому что просто передумал, нельзя, — говорит ипотечный брокер Елена Молокова. — Суд может встать на сторону покупателя, если только продавец нарушил условия подписанного договора. В остальных случаях шансы выиграть тяжбу сводятся к нулю, плюс человек потеряет время и понесет судебные издержки. Лучше найти способ договориться с банком и перепродать ипотечную квартиру. Рекомендую не забывать о 13-процентном налоге на доход с продажи жилья — его придется выплатить, если человек владел объектом менее 3−5 лет».