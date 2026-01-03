Взрывы в Венесуэле: что известно к этому часу

В столице Венесуэлы Каракасе прогремела серия взрывов. Об этом сообщили агентства AP и Reuters. По данным AP, в городе было слышно как минимум семь взрывов, а также шум низколетящих самолетов. На опубликованных видеозаписях также зафиксированы вертолеты CH-47, состоящие на вооружении армии США.
Как уточняет CNN, первый взрыв произошел около 01:50 по местному времени (08:50 мск). Корреспондент телеканала, находящийся в Каракасе, сообщил, что удар был настолько мощным, что в его помещении задрожали окна. На фоне взрывов несколько районов города остались без электроснабжения. По информации Reuters, отключения затронули южную часть Каракаса, где расположены объекты военной инфраструктуры, включая крупную военную базу. Официальные власти Венесуэлы пока не прокомментировали произошедшее. В то же время президент Колумбии Густаво Петро заявил о военном нападении на страну и призвал созвать экстренное заседание Совета Безопасности ООН и Организации американских государств. Представители американской армии отказались комментировать возможную причастность к инциденту.
Каракас прямо сейчас подвергается нападению. Предупредите весь мир: Венесуэла подверглась нападению! Они ведут ракетный обстрел. Организации американских государств и ООН необходимо немедленно встретиться.
Густаво Петро
Ранее президент США Дональд Трамп допускал возможность проведения наземной операции в Венесуэле. Первый известный эпизод прямых военных действий Вашингтона на территории страны произошел 30 декабря. Тогда были нанесены удары по району, где, по данным США, находилась инфраструктура, связанная с наркотрафиком. Обострение между США и Венесуэлой продолжается с начала осени. 2 сентября Дональд Трамп сообщил об уничтожении лодки с предполагаемыми участниками наркокартеля «Трен де Арагуа». Американская сторона называет свои действия частью кампании по борьбе с наркотрафиком, тогда как президент Венесуэлы Николас Мадуро считает их прикрытием для попытки смены власти в стране.