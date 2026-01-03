Взрывы в Венесуэле: что известно к этому часу

Как уточняет CNN, первый взрыв произошел около 01:50 по местному времени (08:50 мск). Корреспондент телеканала, находящийся в Каракасе, сообщил, что удар был настолько мощным, что в его помещении задрожали окна. На фоне взрывов несколько районов города остались без электроснабжения. По информации Reuters, отключения затронули южную часть Каракаса, где расположены объекты военной инфраструктуры, включая крупную военную базу. Официальные власти Венесуэлы пока не прокомментировали произошедшее. В то же время президент Колумбии Густаво Петро заявил о военном нападении на страну и призвал созвать экстренное заседание Совета Безопасности ООН и Организации американских государств. Представители американской армии отказались комментировать возможную причастность к инциденту.