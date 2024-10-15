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Взрывы в Арктике смоделируют с помощью установки

Специалисты Сколковского института науки и технологий (Сколтеха) разработали и успешно провели испытания не имеющей аналогов в РФ исследовательской установки, которая предназначена для моделирования газодинамических процессов в замерзшем грунте и прогнозирования взрывных выбросов метана.

Источник: Reuters

Из-за глобального потепления на Севере всё чаще происходят мощнейшие взрывы скопившегося в породах газа. Они могут быть опасны для газопроводов, газовых скважин и другой инфраструктуры на северных территориях, а также для местного жителей и скота. Результаты расчетов важны и для оценки влияния выбросов на климат, так как метан в 28 раз эффективнее удерживает тепло в атмосфере, чем CO2.

Основной параметр, нужный для понимания и прогнозирования выбросов метана, — проницаемость породы: может ли газ просочиться сквозь почву. Мерзлота считается практически непроницаемой для газа, если только она не оттает. В таком состоянии ее проницаемость зависит от состава грунта и рассчитывается для фиксированных условий, которые установлены отраслевыми стандартами. Но такой упрощенный подход не дает возможности качественно прогнозировать прорыв газа.

«До сих пор в России не было экспериментальных установок для льдогидратных систем для одновременного исследования динамики нескольких параметров. Используемые в других странах экспериментальные комплексы тоже, как правило, работают при фиксированных условиях. Мы же рассматриваем более широкий диапазон условий и динамику параметров, имея в виду, что в природе именно так и происходит. Теперь возможно моделировать интересные природные ситуации, проверять многочисленные предлагаемые теоретические объяснения, приближаясь к прогнозированию взрывных выбросов метана из мерзлоты», — рассказал инженер Центра науки и технологий добычи углеводородов и аспирант программы «Нефтегазовое дело» Сколтеха Максим Жмаев.