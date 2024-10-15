Взрывы в Арктике смоделируют с помощью установки

«До сих пор в России не было экспериментальных установок для льдогидратных систем для одновременного исследования динамики нескольких параметров. Используемые в других странах экспериментальные комплексы тоже, как правило, работают при фиксированных условиях. Мы же рассматриваем более широкий диапазон условий и динамику параметров, имея в виду, что в природе именно так и происходит. Теперь возможно моделировать интересные природные ситуации, проверять многочисленные предлагаемые теоретические объяснения, приближаясь к прогнозированию взрывных выбросов метана из мерзлоты», — рассказал инженер Центра науки и технологий добычи углеводородов и аспирант программы «Нефтегазовое дело» Сколтеха Максим Жмаев.