Взрывы на Солнце могут уничтожить озоновый слой Земли, предупредили ученые

окуМеждународная группа ученых из Австрии и Австралии выяснила, что Солнце способно нанести серьезный ущерб озоновому слою Земли и резко повысить уровень ультрафиолетового излучения на поверхности нашей планеты. Исследование опубликовано в научном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).