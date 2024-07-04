Взрывы на Солнце могут уничтожить озоновый слой Земли, предупредили ученые

Согласно моделированию, новое подобное событие может истощить уровень земного озона примерно на год. Но если выброс придется на период ослабления магнитного поля Земли, то повреждение озона продлится шесть лет. В этот промежуток времени уровень поступающего солнечного ультрафиолета увеличится на 25%, а скорость повреждения ДНК в связи с ним — на 50%.