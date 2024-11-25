Взрыв «Бархэма». После гибели линкора англичанку посадили за колдовство

В 1944 году в Великобритании случилось нечто, что впечатлило публику даже больше событий на фронтах Второй Мировой — 47-летнюю шотландку Хелен Дункан отправили в тюрьму на 9 месяцев по обвинению в нарушении Закона о колдовстве от 1735 года.
Спиритический сеанс с разглашением тайны
Хелен Дункан, провозгласившая себя медиумом, на протяжении многих лет имела богатую клиентскую базу, и периодически сталкивалась с проблемами со стороны властей.
Однако в 1944 году главными инициаторами преследования «медиума» стали английские военные, в первую очередь, представители Королевского флота. Дункан хотели привлечь за шпионаж, однако доказательств не собрали, и в итоге добились ее осуждения по древнему закону.
Военные долго подбирались к женщине, которая изрядно им насолила в конце 1941 года. На одной из сеансов к Дункан явился «дух моряка», объявивший: «Мой корабль погиб». В доказательство дух «материализовал» ленту со своей формы, на которой значилось: «HMS Barham», то есть «Его Величества корабль “Бархэм”.
Британский линкор «Бархэм», гордость флота, к тому времени действительно погиб. Однако публично эта информация нигде не оглашалась.
После сеанса Дункан поползли слухи, и в конце января 1942 года потеря корабля была признана официально. Но «медиуму» этот саботаж не простили, наказав даму, пусть и спустя два года.
Проект Черчилля
Гибель «Бархэма» вошла в историю еще и потому, что оказалась снятой на кинокамеру. Оператор с другого британского судна снимал все подробности происходящего, и благодаря ему был зафиксирован мощнейший взрыв, буквально разметавший судно. Данные кадры были обнародованы позднее — сразу после гибели корабля пленку засекретили «ради поддержания боевого духа нации».
Накануне Первой Мировой войны «владычица морей» Великобритания решила усилить флот за счет строительства новых дредноутов — линкоров, оснащенных мощным артиллерийским вооружением.
Активным сторонником реализации проекта стал Первый лорд Адмиралтейства Уинстон Черчилль. Его стараниями были построены пять супердредноутов, оснащенных орудиями калибра 381-мм — «Куин Элизабет», «Уорспайт», «Бархэм», «Вэлиант» и «Малайя».
Построенные корабли приняли участие в Ютландском сражении 1916 года, которое стратегически закончилось победой англичан. Впрочем, британские адмиралы не были довольны — супердредноуты получили много попаданий противника, и на борту «Бархэма» убито и ранено было свыше 60 человек.
Вооруженный, но ненадежный
После окончания Первой Мировой войны корабли было решено модернизировать, но дело это было очень дорогим, и до «Бархэма» руки дошли в последнюю очередь — лишь в начале 1930-х годов. То, что успели сделать, не отвечало самым современным требованиями времени. Так и вкатился «Бархэм» во Вторую Мировую войну — внешне грозным, но морально устаревшим.
Линкор определили сопровождать конвои. Начал «Бархэм» с того, что … ударил по своим. У берегов Шотландии он врезался в эсминец «Дачес», который затонул. 129 членов экипажа эсминца погибли. Две недели спустя «Бархэм» был атакован немецкой подлодкой, но отделался повреждениями, после которых остался на плаву. Ремонт в Ливерпуле продолжался три месяца, но, вернувшись в строй, линкор попал под удар немецких пикирующих бомбардировщиков. После этого потребовалось еще два месяца ремонтных работ.
Осенью 1940 года «Бархэм» под командованием Джеффри Кука участвовал в операции против сил французского правительства в Виши, контролировавших африканский порт Дакар. Эта миссия британцев потерпела неудачу.
Барон из Российской империи
Впоследствии «Бархэм» в Средиземном море в составе группы кораблей выполнял задачу по перехвату итальянских транспортов.
25 ноября 1941 года на британские суда наткнулась немецкая субмарина U-331 под командованием барона Ганса Дидриха фон Тизенгаузена. Командир U-331 к тому времени неудачно провел операцию по высадке диверсантов в Египте, после чего был направлен на патрулирование к побережью Ливии. Командование от Тизенгаузена каких-то больших успехов не ожидало. Он вообще не пользовался высокой репутацией. Дело в том, что барон был уроженцем Российской империи. Род Тизенгаузенов служил русскому царю, а батюшка командира подлодки и вовсе погиб в Первую Мировую, будучи офицером русской армии.
Три торпеды в левый борт
В тот день Тизенгаузен столкнулся с ударным кулаком британского флота на Средиземном море. Тем не менее, он решился на атаку. U-331 сумела пробраться через строй эсминцев к линкорам. В 16:25 командир отдал приказ выпустить торпеды.
Вскоре раздались взрывы, и немцы поняли, что в кого-то попали. Но как именно, узнавать было некогда — их едва не протаранил британский линкор «Вэлиант». Барон фон Тизенгаузен объявил срочное погружение, дав команду уходить. Каким-то чудом ему удалось вырваться, хотя британцы пустили в ход все противолодочные средства, которые у них были.
А на поверхности происходила трагедия. «Бархэм» получил три торпеды в левый борт, после чего стал крениться на него. С борта «Вэлианта» оператор снимал то, как экипаж линкора прыгает в воду. В этот момент произошел чудовищной силы взрыв, после которого «Бархэм» скрылся в дыму.
Согласно официальной версии, произошла детонация боеприпасов главного калибра. Спасти удалось 440 моряков, более 860 вместе с командиром Джеффри Куком погибли.
Канадский натуралист
Даже опытные морские британские офицеры назвали гибель «Бархэма» «ужасным и пугающим зрелищем».
«Бархэм» остался единственным в истории линкором, уничтоженным субмариной в открытом море.
На Ганса Дидриха фон Тизенгаузена, добравшегося до базы, пролился дождь из наград. Впрочем, военное счастье изменчиво — спустя год U-331 подбили, и барон, вывесив белый флаг, сдался в плен англичанам с выжившими членами экипажа.
С точки зрения правил ведения войны у британцем за уничтожение линкора претензий не было, поэтому барон фон Тизенгаузен благополучно просидел в плену в Канаде до окончания войны. Вернувшись в ФРГ, барон остался недоволен увиденным, после чего снова уехал в Канаду, где стал довольно известным фотографом-натуралистом.
Горбатого могила исправит
А что же с осужденной Хелен Дункан? Считается, что она узнала о гибели «Бархэма» от кого-то из знакомых на флоте, и решила использовать эту историю для укрепления своего авторитета. Правда, на ленточке она «прокололась» — экипаж «Бархэма» не использовал такой атрибут формы уже несколько лет.
Отсидев свой срок, Хелен обещала закончить со спиритизмом. Но вскоре она вновь взялась за старое. В итоге Дункан умерла в 1956 году, когда в отношении него велось очередное следствие — правда, теперь уже без участия военных. Поклонники дамы были убеждены, что она умерла из-за «истощения сил» во время контактов с потусторонним миром. Врачи, однако, полагали, что все дело в букете хронических недугов, вызванных избыточным весом и многочисленными вредными привычками.