Взрыв «Бархэма». После гибели линкора англичанку посадили за колдовство

25 ноября 1941 года на британские суда наткнулась немецкая субмарина U-331 под командованием барона Ганса Дидриха фон Тизенгаузена. Командир U-331 к тому времени неудачно провел операцию по высадке диверсантов в Египте, после чего был направлен на патрулирование к побережью Ливии. Командование от Тизенгаузена каких-то больших успехов не ожидало. Он вообще не пользовался высокой репутацией. Дело в том, что барон был уроженцем Российской империи. Род Тизенгаузенов служил русскому царю, а батюшка командира подлодки и вовсе погиб в Первую Мировую, будучи офицером русской армии.