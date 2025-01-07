Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Взрослым назвали способ помочь детям в восприятии советских фильмов

Чтобы приучить детей к восприятию советских художественных и мультипликационных фильмов, нужна особая педагогическая работа, рассказала директор института детства Московского педагогического государственного университета (МПГУ), доктор педагогических наук Анна Алмазова. Ее цитирует ТАСС.

Источник: Depositphotos

По словам Алмазовой, эти картины положительно влияют на художественно-эстетическое, нравственное, моральное развитие детей, их эмоционально-регуляторную и когнитивную сферу, однако современные дети, привыкшие к стилю экшн, могут быть не готовы к их восприятию.

«В силу того, что в них отсутствует этот рекламный, автоматически привлекающий внимание аспект, их просмотр — это не развлечение, а духовная работа, сродни чтению или слушанию книг», — объяснила эксперт.

Для приобщения детей к подобной культурной практике можно начинать с простых, но эмоционально увлекательных мультфильмов, непроизвольно удерживающих внимание ребенка, например, «Как львенок и черепаха пели песню». С ребенком, продолжила она, нужно обсуждать увиденное и не осуждать их за недостаточную погруженность в сюжет.

«Разумеется, делается это понятным ребенку языком и с небольшими провокациями: “Я что-то упустила, а куда он отправился? А зачем? Так это же страшно! Зачем ему туда?!” Либо можно делать небольшие паузы и обсуждать с детьми происходящее», — говорит Алмазова.

Просмотр таких фильмов и мультфильмов, добавила эксперт, должен становиться событием или ритуалом, интересным и понятным детям, и всегда сопровождаться только положительными эмоциями.

Накануне «Елки 11» заработали миллиард рублей в российском прокате.