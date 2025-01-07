Взрослым назвали способ помочь детям в восприятии советских фильмов

«Разумеется, делается это понятным ребенку языком и с небольшими провокациями: “Я что-то упустила, а куда он отправился? А зачем? Так это же страшно! Зачем ему туда?!” Либо можно делать небольшие паузы и обсуждать с детьми происходящее», — говорит Алмазова.