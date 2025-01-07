Взрослым назвали способ помочь детям в восприятии советских фильмов

По словам Алмазовой, эти картины положительно влияют на художественно-эстетическое, нравственное, моральное развитие детей, их эмоционально-регуляторную и когнитивную сферу, однако современные дети, привыкшие к стилю экшн, могут быть не готовы к их восприятию.
«В силу того, что в них отсутствует этот рекламный, автоматически привлекающий внимание аспект, их просмотр — это не развлечение, а духовная работа, сродни чтению или слушанию книг», — объяснила эксперт.
Для приобщения детей к подобной культурной практике можно начинать с простых, но эмоционально увлекательных мультфильмов, непроизвольно удерживающих внимание ребенка, например, «Как львенок и черепаха пели песню». С ребенком, продолжила она, нужно обсуждать увиденное и не осуждать их за недостаточную погруженность в сюжет.
«Разумеется, делается это понятным ребенку языком и с небольшими провокациями: “Я что-то упустила, а куда он отправился? А зачем? Так это же страшно! Зачем ему туда?!” Либо можно делать небольшие паузы и обсуждать с детьми происходящее», — говорит Алмазова.
Просмотр таких фильмов и мультфильмов, добавила эксперт, должен становиться событием или ритуалом, интересным и понятным детям, и всегда сопровождаться только положительными эмоциями.
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