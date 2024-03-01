Взросление, скандалы и музыка. Джастину Биберу исполнилось 30 лет

1 марта исполнилось 30 лет певцу Джастину Биберу. В 2010-е «кумир всех тинейджеров» выпускал синглы, которые занимали первые места в чартах, был хедлайнером музыкальных премий, а папарацци следили за каждым его шагом и личной жизнью. РБК Life вспоминает путь музыканта к славе.
От видео на YouTube до первого альбома
Джастин Бибер родился 1 марта 1994 года в Канаде. Будущую звезду американской сцены вырастила мать-одиночка Патриция Линн «Петти» Маллетт, которая родила его в 18 лет. Именно она и сделала первый шаг к тому, чтобы ее сын однажды проснулся знаменитым, пишет портал Biography.
После того, как 12-летний Бибер с песней Ne-Yo So Sick занял второе место на местном конкурсе песни «Стратфордский Идол», Маллетт разместила видеозапись его выступления на YouTube. Она хотела, чтобы увидеть выступление смогли родственники и друзья. Однако интерес к юному исполнителю начали проявлять совершенно незнакомые люди. Мать Бибера продолжила загружать новые видео, в которых он пел популярные песни в стиле R&B, а иногда и аккомпанировал себе на акустической гитаре.
В 2008 году один из роликов Бибера попался на глаза продюсеру и агенту по поиску талантов Скутеру Брауну. В том же году 14-летний Бибер заключил контракт с Raymond Braun Media Group (RBMG), совместной компаний Брауна и рэпера Ашера. Его дебютный сингл «One Time» вышел в 2009 году и попал в первую десятку в Канаде.
Дебютный мини-альбом Бибера My World появился в магазинах в ноябре того же года, и за неделю было продано более 137 тыс. копий. В 2010 году Бибер выпустил My World 2.0, который увеличил его и без того уже немалую армию поклонников. Пластинка дебютировала под номером один в чарте альбомов Billboard. А главный сингл, композиция Baby с участием рэпера Лудакриса, вошел в пятерку лучших синглов Billboard. Еще несколько других треков попали в топ-40. Официальный клип Baby также стал первым роликом на YouTube, набравшим более 500 млн просмотров.
В начале 2011 года вышел биографический документальный фильм-концерт в формате 3D «Никогда не говори никогда». Его снял режиссер ленты «Шаг вперед 3D» Джон Чу. Это еще один рекорд Бибера — по кассовым сборам его фильм побил рекорд ленты о Майкле Джексоне «Вот и все» (This Is It), которая вышла в прокат осенью 2009 года — $72,2 млн против $72,1 млн.
Спустя год певец представил свой третий студийный альбом Believe, заглавным синглом которого стала композиция Boyfriend, в котором многие заметили влияние Джастина Тимберлейка.
На волне успеха в 2013 году он делает громкое заявление о завершении карьеры после предстоящего нового альбома. Многие сойдутся в том, что это было не более, чем шутка или пиар-ход, которые позволили увеличить продажи предстоящей пластинки.
Осенью того же года он начал выпускать по 10 песен каждый понедельник в качестве промо для нового концертного фильма Justin Bieber. Believe. Все треки позднее вошли в сборник Journals. Он также содержал пять прежде не изданных песен, клип «All That Matters» и трейлер предстоящей ленты.
За последние 10 лет музыкант записал три студийных альбома. Purpose (2015) получил в целом положительные отзывы критиков, которые отмечали рост мастерства исполнителя. «Этот альбом может похвастаться последовательной палитрой сочных, сдержанных электротанцевальных звуков», — отмечал Billboard.
Смешанные отзывы получила следующая пластинка Changes, релиз которой состоялся в 2020 году. «Новый альбом полон расплывчатых банальностей о любви певца, которому еще предстоит повзрослеть», — писал Independent. В Variety, впрочем, отметили, что «Джастин Бибер до сих пор не получил заслуженного признания. Череда отношений со знаменитостями, поведение плохого парня, татуировки и постоянно меняющиеся прически и цвет волос, — все эти вещи имеют тенденцию отвлекать от очевидного, а именно: этот мальчик умеет петь», — заключил Джереми Хеллигар в своей рецензии.
«Переключившись на более мрачное звучание R&B по сравнению с быстрой поп-музыкой, Changes родился после периода саморефлексии, когда Бибер женился и решил свои проблемы со злоупотреблением психоактивными веществами», — писал Guardian.
Менее чем через год после выхода Changes Бибер представил альбом Justice. «Но жизнь состоит из проб и ошибок, и с новым альбомом “Justice” Бибер, похоже, заново открыл для себя свое моджо (форма магического влияния, которая увеличивает харизму человека. — РБК), что привело к созданию одного из его самых целенаправленных проектов», — отмечалось в рецензии музыкального портала NME.
Проблемы с законом и скандалы
На Бибера обрушилась головокружительная слава, когда ему было всего 14 лет. Он стал первым певцом, семь песен с дебютной пластинки которого попали в чарт Billboard, выступал в Белом доме, объявлял победителей в одной из номинаций на 52-й церемонии «Грэмми», был признан самой популярной персоной в социальных сетях. Поклонники певца стали себя называть beliebers — от слов believe «верующий» и Bieber «Бибер».
Бибера не обошла участь тех, кто, как и он, рано узнал, что такое всемирная популярность со всеми вытекающими. В январе 2014 года он оказался в центре громкого скандала. Его арестовали за вождение в нетрезвом виде. Фото Бибера в оранжевой тюремной робе облетело весь мир. Певец признался, что перед тем, как сесть за руль, употреблял алкоголь, курил марихуану и принимал таблетки. Суд освободил его под залог в $2,5 тыс.
В тот же день на сайте Белого дома появилась петиция, что Бибера нужно лишить грин-карты и депортировать его на родину в Канаду. Авторы назвали его «безрассудным» и отметили, что певец оказывает «ужасное влияние на молодежь».
Всего через несколько дней после этого случая частный самолет Бибера задержали в аэропорту города Титерборо (штат Нью-Джерси). Причиной стал запах марихуаны в салоне. Кинологическая бригада обыскала самолет, но ничего не нашла.
Личная жизнь
Под прицелом телекамер разворачивалась и личная жизнь певца. В 2010 году он начал встречаться с певицей и актрисой Disney Селеной Гомес. Поклонницы Бибера преследовали пару, а в Twitter (ныне X) некоторые фанатки певц угрожали девушке расправой. Пара разорвала отношения в ноябре 2012 года. В ноябре 2017-го Бибер и Гомес несколько раз были замечены публично вместе, что породило слухи о том, что они вновь сошлись.
В 2018 году Джастин Бибер женился на дочери актера Стива Болдуина Хейли. Пара познакомилась еще в 2009 году, когда Хейли Бибер было 13. Они недолго встречались в 2016-м. Фанаты пары Бибер — Гомес считали, что именно юная модель стала причиной разрыва знаменитостей.
Джастин Бибер сегодня
С периодичностью в несколько лет Бибер заявлял о перерыве в музыкальной карьере, уходе на «пенсию» и приостановке концертной деятельности. Последний раз это произошло осенью 2022 года.
«В прошлые выходные я выступал на фестивале Rock in Rio и отдал всю энергию, что у меня была. После того, как я выступил, меня охватила усталость, и я понял, что мне нужно сделать свое здоровье приоритетом прямо сейчас. Я собираюсь на время сделать перерыв в гастролях», — написал исполнитель.
Биберу поставили диагноз синдром Рамсея-Ханта — заболевание, при котором вирус герпеса поражает лицевой нерв. Его лицо было частично парализовано.
В 2020 году певец сообщил, что ему диагностировали болезнь Лайма. «В то время как многие люди продолжали говорить, что Джастин Бибер ужасно выглядит и сидит на наркотиках, они не смогли понять, что у меня недавно диагностировали болезнь Лайма», — написал артист. По словам певца, у него также обнаружили хронический мононуклеоз (вирусное заболевание). Бибер отметил, что болезнь оказала влияние на его кожу, мозговую деятельность, энергию и общее состояние.
В начале 2023 года стало известно, что он продал права на свою музыку фирме Hipgnosis Songs Capital за рекордные $200 млн. Это самая крупная продажа прав на произведения для любого артиста в поколении певца. Кроме того, это самое масштабное приобретение для компании-покупателя сегодня, сообщил Billboard.
Исполнитель избавился от прав на 290 композиций, выпущенных до 31 декабря 2021 года, в том числе на свой последний альбом Justice. Теперь доход от использования этих песен будет получать Hipgnosis Songs Capital.
«Джастин действительно артист целого поколения, и это отражает масштаб этой сделки. В течение 15 лет я был благодарен за то, что был свидетелем его путешествия, и сегодня я рад за всех, кто в нем участвовал. Величие Джастина только начинается», — отметил менеджер певца Скутер Браун, который представлял интересы артиста при заключении сделки.
Во время перерыва в музыкальной деятельности Бибера все равно продолжали преследовать папарацци. Исполнитель в свободное время эпатировал публику разноцветными волосами и неоднозначными образами, особенно на контрасте с тем, какую одежду для выходов выбирала его супруга.
«Это так забавно, потому что я вижу, что так много людей говорят об этом. Мы не садимся и не обсуждаем: “Итак, я буду носить это, а ты будешь носить то”, — комментировала Хейли Бибер появившиеся в Сети мемы по этому поводу.
С момента выхода предыдущего альбома прошло три года, и, видимо, теперь Биберу есть с чем вернуться в мир музыки. В конце января он опубликовал серию фотографий из студии, на которых запечатлен с микрофоном. Фанаты решили, что это намек на новый альбом: «Принц поп-музыки возвращается», — написали они под этой публикацией.