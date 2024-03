Взросление, скандалы и музыка. Джастину Биберу исполнилось 30 лет

В начале 2011 года вышел биографический документальный фильм-концерт в формате 3D «Никогда не говори никогда». Его снял режиссер ленты «Шаг вперед 3D» Джон Чу. Это еще один рекорд Бибера — по кассовым сборам его фильм побил рекорд ленты о Майкле Джексоне «Вот и все» (This Is It), которая вышла в прокат осенью 2009 года — $72,2 млн против $72,1 млн.