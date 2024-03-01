Взросление, скандалы и музыка. Джастину Биберу исполнилось 30 лет

Дебютный мини-альбом Бибера My World появился в магазинах в ноябре того же года, и за неделю было продано более 137 тыс. копий. В 2010 году Бибер выпустил My World 2.0, который увеличил его и без того уже немалую армию поклонников. Пластинка дебютировала под номером один в чарте альбомов Billboard. А главный сингл, композиция Baby с участием рэпера Лудакриса, вошел в пятерку лучших синглов Billboard. Еще несколько других треков попали в топ-40. Официальный клип Baby также стал первым роликом на YouTube, набравшим более 500 млн просмотров.