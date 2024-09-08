Взмах ладони. В Москве студент выиграл 1 млн в «Камень-ножницы-бумага»

Чтобы попасть на мероприятие в качестве участника нужно было пройти достаточно долгий путь отборочных стадий, которые проходили три месяца, с 1 июня по 5 сентября, на различных площадках Москвы.
Показать свое мастерство в этой древней и ставшей поистине народной игре попробовали более 108 тыс. жителей столицы, среди которых были люди всех возрастов и полов: все участники были объединены в единый пул, без деления на возрастные, половые или весовые категории. В результате отбора в финальную стадию вышло всего 48 человек, среди которых были и дети, и взрослые.
В качестве места проведения финала была выбрана площадка одного из столичных ресторанов на Площади Революции. Вечером субботы, чтобы посмотреть на развязку увлекательного трехмесячного турнира, на площадке собралось достаточно много зрителей. Они стали свидетелями нешуточной борьбы за пояс чемпиона, которая проходила по системе «на выбывание», и началась с 1/32 стадии.
Перерыв!
Несмотря на то, что сами поединки были достаточно короткими — до трех побед, их было сравнительно много. Оттого и спортсменам, и единственному на мероприятии судье, нужен был отдых.
Потому между стадиями турнира были организованы небольшие развлекательные «вставки», во время которых посетителей развлекали ведущие Георгий Черданцев и Леонид Моложанов, более известный как Леня Махно, а также певица Тося Чайкина и блогер Влад «А4» Бумага.
«Начал по приколу»
В полуфинале оказались четверо харизматичных участников: студент физфака МГУ Филипп Минькин, поразивший публику беспристрастным взглядом и отсутствием каких-либо лишних движений, 14-летняя школьница Александра Кононенко, 24-летний работающий студент выпускного курса вечернего отделения по управлению проектами Дмитрий Дадиан и 39-летний Павел Рябов.
В первом полуфинале школьница Саша в напряженной борьбе справилась со студентом физфака, который в последствии занял лишь четвертое место.
Свое выступление застенчивый молодой человек комментировать отказался, сказав лишь, что поддерживать безразличное ко всему лицо было частью игровой тактики, на самом деле он намного эмоциональнее.
Его оппонент в матче за третье место, Павел Рябов, свой полуфинал проиграл молодому Дадиану, но совершенно не расстроился. В день турнира у его брата был день рождения, и потому выигранные 250 тыс. руб. он планировал потратить на празднование.
Второе место в турнире заняла юная Александра Кононенко, которая после проигранного финала совершенно не расстроилась.
«Выиграть полмиллиона, играя в Камень-ножницы-бумагу, — это неожиданно. Изначально я пошла играть ради интереса и веселья, но, когда я прошла в финальную часть, уже захотелось победить. Очень волновалась, но совершенно не расстраиваюсь, что заняла второе место. Что делать с призом пока не знаю, даже не задумывалась о том, что смогу выиграть», — рассказала школьница корреспонденту aif.ru.
При этом подросток отметила, что с удовольствием примет участие в следующем таком турнире, если его снова организуют.
С корпоратива в финал
Примерно в таком же настроении был и победитель, Дмитрий Дадиан. Молодой человек до конца не верил, что ему удалось стать чемпионом города.
«Все случившееся, — это невероятно. Я до этого занял второе место на конкурсе по “Камень, ножницы, бумага” на корпоративе на работе, просто играя ради интереса.
После этого по приколу решил поучаствовать в городском турнире и занял первое место. На работе я выиграл что-то около 3 тыс. руб. и был невероятно счастлив, а сейчас — миллион. Я до сих пор в это не верю", — поделился впечатлениями победитель.
При этом, в отличие от многих своих коллег по турниру, у Дмитрия не было никакой определенной тактики: он не поддерживал каменное выражение лица, не смотрел в потолок, а играл «от сердца».
«У меня не было никакой тактики. Сначала я пытался изучить какие-то тактики, но я быстро понял, что даже не могу их запомнить, и поэтому играл как получится», — раскрыл секрет Дадиан.
Молодой человек отметил, что с удовольствием примет участие и в следующих турнирах, если такие будут организовываться.