Взмах ладони. В Москве студент выиграл 1 млн в «Камень-ножницы-бумага»

Показать свое мастерство в этой древней и ставшей поистине народной игре попробовали более 108 тыс. жителей столицы, среди которых были люди всех возрастов и полов: все участники были объединены в единый пул, без деления на возрастные, половые или весовые категории. В результате отбора в финальную стадию вышло всего 48 человек, среди которых были и дети, и взрослые.