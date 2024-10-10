Взлом мозга: наука о выборе покупателей

За нашим выбором в магазине стоит две системы — пилот и автопилот. Благодаря первому мы смотрим на цены, надписи на упаковках и так далее, а второй отвечает за наши привычки (например, купить порошок определенной марки). Но как мы приходим к решению, когда стоим у полок супермаркета и сравниваем продукты? Об этом рассказал маркетолог Фил Барден в своей книге «Взлом маркетинга. Наука о том, почему мы покупаем».