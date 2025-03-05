Взгляд, полный ужаса: 5 марта 1953 году умер Сталин

До Красной площади тело Сталина везли на красном катафалке, в который были запряжены черные лошади, а на красном гробе генералиссимуса было установлено окошко, словно бы для того, чтобы вождь в последний раз мог взглянуть на страну. Либеральные писатели потом сточат перья, описывая сколько народу было задавлено на похоронах очередного тирана. Надо признать, что окружение Сталина действительно оказалось не готово к проявлению народной любви к человеку, которого так боялись.