Взгляд, полный ужаса: 5 марта 1953 году умер Сталин

Его личность до сих пор вызывает самые жестокие споры. Одни его ненавидят, другие — готовы рисовать на иконах. Но есть вещи, спорить о которых бессмысленно.
- Он предотвратил распад СССР.
- Он предвидел войну.
- Он сумел провести коллективизацию и индустриализацию страны.
- Он сумел внушить народу уважение к себе.
- И он, как Главнокомандующий и генералиссимус, был во главе армии, победившей нацистскую Европу.
Остальное — оттенки.
Как умер вождь
События развернулись в ночь на 1 марта. Накануне Сталин с приближенными ужинал на Ближней даче. Он был благодушен и пил только легкое вино. Ушел спать в 4 утра, распустив охрану и прислугу, чего никогда прежде не делал. На следующий день он из спальни не вышел, и никто из присутствующих не решился войти.
Несмотря на необычность ситуации, все к ночи дождались фельдъегеря со срочной почтой и лишь тогда рискнули войти с докладом. В малую столовую вождя вошли помощник коменданта Пётр Лозгачёв и старший сотрудник для поручений Михаил Старостин. Лозгачёв нашел вождя на полу, а Старостин помог поднять его и уложить на диван. Никакой врачебной помощи вождю оказано не было.
Через 4 часа 2 марта в дом пожаловали первые «гости»: Берия, Маленков, Хрущев и Булганин. А дальше все просто ждали, когда Сталин умрет. Хоть какая-то врачебная помощь была оказана ему лишь утром 2 марта. Врачи ставили вождю пиявки и делали рентген, хотя диагноз был поставлен — кровоизлияние в мозг. В 20:30 возле Сталина собрался весь президиум ЦК КПСС. В последующие дни Сталин то приходил в себя, то терял сознание.
Вечером 3 марта по радио стали передавать траурную музыку. Народу объявили о болезни вождя 4 марта. Окружение Сталина лихорадочно делило портфели и формировало новое правительство. Смерть титана открывала новые горизонты.
Иосиф Сталин скончался 5 марта в 9:50 вечера. В миг перед смертью он поднял руку, словно кого-то приветствуя, и широко открыл глаза. В них присутствующие увидели гнев, безумие и «ужас перед смертью».
Как хоронили Сталина
Похороны вождя стали апогеем идеологии большевизма. О смерти вождя народ узнал на следующий день. Забальзамированное тело Сталина перевезли в Колонный зал дома союзов. С 16:00 6 марта до 10:00 9 марта двери дома союзов не закрывались: народ-победитель валом валил попрощаться со своим Главнокомандующим.
До Красной площади тело Сталина везли на красном катафалке, в который были запряжены черные лошади, а на красном гробе генералиссимуса было установлено окошко, словно бы для того, чтобы вождь в последний раз мог взглянуть на страну. Либеральные писатели потом сточат перья, описывая сколько народу было задавлено на похоронах очередного тирана. Надо признать, что окружение Сталина действительно оказалось не готово к проявлению народной любви к человеку, которого так боялись.
Похоронили Сталина быстро — за 105 минут. После траурного митинга гроб внесли в мавзолей. Затем дали залп из орудий, мимо мавзолея траурным маршем прошли войска, над Красной площадью пролетели самолеты. Великая эпоха закончилась.
Личные вещи Сталина
Если царей в России хоронили в самых лучших мундирах, то Сталину пришлось лежать в старом мундире. Его лишь почистили и обновили пуговицы. Правда, белье на теле было новым — белоснежным. Опись личных вещей самого влиятельного человека в истории СССР, да пожалуй, и в мире, была короткой:
- записная книжка и блокнот для записей в серой кожаной обложке;
- 5 курительных трубок, табак, курительные принадлежности;
- 6 кителей, два из них — парадные, белые;
- 10 брюк;
- 4 шинели;
- 4 фуражки;
- нижнее белье;
- средства личной гигиены;
- сберкнижка, на которой было 900 рублей;
- личные записи на 67 листах.
Человеку, владевшему всей страной, мало нужно было в личной жизни.
Уже в 1980-х годах стала озвучиваться версия о том, что его отравили. Но надо принимать в расчет возраст Сталина — ему было 75 лет, и тот факт, что Победа в Великой Отечественной войне не далась ему даром: он перенес два инсульта. Один сразу после конференции Союзников в Ялте. Другой — в 1949 году.
Похороны на Хэллоуин
В мавзолее тело Сталина пролежало до 1961 года. Ради развенчания культа личности в 1961 году съезд КПСС постановил гроб Сталина из мавзолея убрать, так как вождь «нарушил заветы Ильича». Однако народной любви боялись и теперь. Поэтому перезахоронили тайно, в ночь на 1 ноября. В США в это время праздновали Хэллоуин. Мавзолей огородили фанерными щитами, гроб вынесли и опустили в заранее подготовленную могилу у кремлевской стены.
Майя Новик