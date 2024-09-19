Взбодрись: как не уснуть на учебе или работе

Любой из нас знает, как важно оставаться бодрым в течение всего дня. Однако часто бывает так, что глаза слипаются, и мы ничего не можем с этим сделать. Но на самом деле так только кажется.
Рассказываем, что можно сделать с сонным состоянием и как пережить рабочий или учебный день, когда очень хочется спать.
Высыпайтесь
Самое банальное, что можно сделать для того, чтобы не засыпать днем, — высыпаться.
Взрослым людям нужно спать от шести до восьми часов. За такое время мозг успевает «перегрузиться». И главное, просыпаться и засыпать в одно и то же время. Дело в том, что организм любит стабильность и закономерность, и со временем привыкает к графику сна.
Сначала может быть сложно привыкнуть к новому распорядку дня, но со временем вам будет проще просыпаться утром и не засыпать на ходу.
Правильно питайтесь
Белки и легкая растительная пища помогут поддерживать энергию. Главное, не есть быстрые углеводы, так как они, наоборот, усыпят.
Также не стоит переедать, так как после сытного перекуса организм будет долго переваривать пищу и тратить на это энергию.
Добавьте света
В темном помещении мозг начинает вырабатывать мелатонин — гормон сна. Из-за этого мы хотим спать.
Выработку мелатонина можно остановить, если добавить больше света в рабочем помещении. А если такой возможности нет, выйдете на улицу или немного посидите около окна. Также можно поставить перед собой яркую настольную лампу.
Добавьте свежего воздуха
Чем больше в помещении углекислого газа, тем больше хочется спать. Теплые у душные офисы вызывают усталость и нередко вызывают головокружения и головные боли.
Старайтесь открывать окна каждые 10−15 минут. Организм проснется быстрее, если воздух будет прохладным.
Умойтесь холодной водой
Прохладная вода тонизирует организм, поэтому часто врачи советуют умываться утром именно холодной водой, а не теплой.
Если нет возможности умыться, подержите кисти рук под холодной водой. Эффект прилива энергии будет более заметным, если выпить стакан прохладной чистой воды. Она улучшает кровообращение и ускоряет обмен веществ.
Слушайте музыку
Любимая музыка стимулирует выработку дофамина — гормона счастья. Также бодрая и энергичная мелодия поможет вернуть ясность ума.
Также можно послушать раздражающую музыку. Чем разнообразнее плейлист — тем быстрее вы проснетесь.
Устройте физкультминутку
Встаньте с места, разомните шею, руки и ноги. Можно также пробежаться по лестнице.
Физические упражнения разгоняют кровь, повышают тонус мышц, улучшают приток питательных веществ и кислорода к клеткам мозга. Также физкультминутка помогает мозгу вырабатывать эндорфины, которые не только снимают стресс и усталость, но и вызывают чувство легкости и радости.
Выпейте кофе и поспите
Как известно, кофе бодрит, поэтому чашечка этого напитка поможет не уснуть. Правда, действовать он начинает через 15−20 минут. Это время как раз можно уделить сну.
Главное — спать не более 20 минут, так как по истечение этого времени организм переходит в фазу глубокого сна. Ее нарушение приведет к тому, что вы будете чувствовать себя более уставшим и разбитым до конца дня.
Помассируйте уши
Разомните мочки ушей, помассируйте заднюю часть шеи, виски и область над бровями. Такой массаж рекомендуется выполнять теплыми пальцами, в направлении по часовой стрелке.
Дыхательные гимнастики
Самая распространенная дыхательная практика — «шесть секунд». Медленно вдыхайте в течение шести секунд, а после столько же времени уделите выдоху. Повторите это несколько раз, пока не почувствуете, что сон отходит.
Смените фокус
Скучная и монотонная работа снижает концентрацию внимания. Поэтому следует ненадолго отвлечься на другое дело. Например, если вы заполняли документы, перейдите к планированию дел на завтрашний день.
Поможет также разговор с коллегами или друзьями. Однако важно, чтобы он не помешал важной работе.
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