Взбить или не взбить? В чём секрет популярности нашего мороженого

Потребление мороженого у нас переживало свои взлёты и падения, главные из которых пришлись на постсоветский период. По данным Союза мороженщиков России (СМР), если в 1990 году на среднюю российскую душу пришлось 3,16 кг мороженого, то в 2003 году этот показатель рухнул до 2,5 кг. В 2021 году потребление выросло почти до 3,6 кг на человека, но и эта цифра не дотягивает до нормы, разработанной ещё в 1963 году Институтом питания АМН СССР, — 5 кг мороженого на человека в год.