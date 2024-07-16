Вызывают интерес. В России вырос спрос на апартаменты

С мая этого года покупатели стали чаще интересоваться приобретением апартаментов. Во многом это связано с тем, что цена апартаментов обычно ниже, чем на квартиры. По словам директора по стратегическому маркетингу и продукту строительной компании Александры Мамохиной, объекты покупают как для собственного проживания, так и с целью инвестирования.
«По сравнению с маем наблюдается положительная динамика спроса на апартаменты как в сегменте бизнес-класса, так и в сегменте комфорт-класса, — говорит эксперт. — Стоит отметить, что доля апартаментов в общем объеме предложения не превышает 15%. Любой старт нового проекта или вывод нового объема предложения может оказать существенное влияние на динамику цен и спроса в сегменте».
В зависимости от города покупки стоимость апартаментов может варьироваться. Наибольший объем предложений по ним сконцентрирован в Москве и Санкт-Петербурге. Так, в столице апартаменты площадью 14,1 кв. м могут стоить около 4,6 млн руб.
По наблюдениям Мамохиной, доля ипотечных сделок при покупке апартаментов бизнес-класса в первом полугодии 2024 года составила всего 25%, а в комфорт-классе — 30%. В основном эту недвижимость приобретают без привлечения ипотеки — за наличные, в рассрочку или по специальным программам от застройщика.
При этом спрос на ипотеку достиг своего максимума к июню текущего года. Эксперт уточнила, что на фоне ожидания отмены ипотеки с господдержкой доля ипотечных сделок выросла до 77% — это на 23% выше, чем в июне 2023 года. Также в июне покупатели стали чаще регистрировать сделки с объектами бизнес-класса, а в сегменте комфорт-класса в сравнении с прошлым годом почти ничего не изменилось.
«Мы видим, что общий спрос на жилье по сравнению с маем вырос на 8%, а на фоне ожидания отмены льготной ипотеки вырос спрос и на нее, — добавила Мамохина. — В июне ипотечный спрос вырос на 12% относительно мая. Однако общий рост спроса наблюдается прежде всего в сегменте бизнес-класса: по сравнению с первым полугодием 2023 года спрос на жилье в бизнес-классе вырос на 44%».
Напомним, что ипотека с господдержкой прекратила свое действие с 1 июля 2023 года. Остальные субсидируемые государством программы остались, но были скорректированы.