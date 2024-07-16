Вызывают интерес. В России вырос спрос на апартаменты

При этом спрос на ипотеку достиг своего максимума к июню текущего года. Эксперт уточнила, что на фоне ожидания отмены ипотеки с господдержкой доля ипотечных сделок выросла до 77% — это на 23% выше, чем в июне 2023 года. Также в июне покупатели стали чаще регистрировать сделки с объектами бизнес-класса, а в сегменте комфорт-класса в сравнении с прошлым годом почти ничего не изменилось.