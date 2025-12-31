Дух Анкориджа
В августе состоялось одно из главных событий мировой политики этого года — личная встреча президента России Владимира Путина и Дональда Трампа на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Это был первый очный и довольно неожиданный для многих саммит лидеров двух стран с 2019 года. Переговоры продолжались 2,5 часа. Для Москвы этот диалог стал дипломатическим прорывом: прямое общение президентов России и США продемонстрировало, что наша страна остается незаменимым участником глобальной повестки. Западные СМИ, вынужденно констатируя этот факт, реагировали подчеркивали, что «Кремль снова на равных диктует условия».
Политолог-американист Малек Дудаков назвал встречу в Анкоридже «переломным моментом» в динамике западного подхода к украинскому кризису. По его оценке, именно в 2025 году в стане западных стран проявился глубокий и системный раскол, который стал возможен благодаря двум факторам: военным успехам России на передовой и ее последовательной работе с Глобальным Югом. «Это не просто усталость от боевых действий — это осознание их бесперспективности при нынешних условиях», — подчеркнул эксперт.
«Соединенные Штаты де-факто признают многополярный мир, — пояснил Дудаков. — Им уже сложно конкурировать на всех фронтах, приходится определять приоритеты». Для России это означает не только смягчение санкций, но и возможность выстраивать отношения с США на новых, более равноправных условиях — особенно на фоне поддержки Трампом правых сил в Европе, настроенных на диалог с Москвой, а не на вражду.
«В Европе преимущество пока за “Европейской партией войны”, которая старается тянуть время и пытаться продолжать вести боевые действия с Россией чужими руками, руками украинцев. При этом у Европы крайне ограниченные военные и финансовые ресурсы. Их промышленность не готова к масштабной мобилизации, бюджеты перегружены социальными обязательствами, а общественное мнение устало от бесконечных призывов к “большей помощи” без видимых результатов», — отметил эксперт.
Особое внимание Дудаков уделил последствиям заморозки российских активов. По его мнению, этот шаг, однажды принятый в пылу эмоций, теперь работает против самих западных стран.
Это вызвало глубокое беспокойство в странах Глобального Юга. Многие из них задаются вопросом: а завтра не заморозят ли их резервы в долларах или евро при первом же несогласии с Вашингтоном и Брюсселем?
Именно этот страх, по словам политолога, ускорил переход на расчеты в национальных валютах и подтолкнул десятки государств к поиску альтернативных финансовых инфраструктур.
«В этом контексте нормализация даже отдельных аспектов отношений с США — например, в энергетике, космосе или ядерной безопасности — становится для России стратегически выгодной», — добавил Дудаков.
Особое значение эксперт придал новой стратегии национальной безопасности США, принятой в начале 2025 года. «Она во многом соотносится с российскими интересами, — отметил он. — В ней прямо говорится о необходимости стратегической стабильности в отношениях Россией». В то же время американист предупредил, что вся эта конструкция хрупка и зависит от внутренней политики США.
«Если в 2028 году к власти вернутся демократы, мы можем увидеть возврат к курсу на “либеральный миропорядок”, где Россия снова окажется в роли изгоя», — заключил Дудаков. Поэтому, по его мнению, Москве важно использовать «окно возможностей» максимально эффективно — чтобы закрепить достигнутое и создать устойчивые альтернативы западной системе, которые уже нельзя будет «откатить» одним административным решением.
Партнерство с Пекином
В 2025 году то, что еще недавно развивалось под общим лозунгом «евразийской конвергенции», переросло в глубокую, системную кооперацию, охватывающую экономику, безопасность и технологическую повестку. Импульс этому придала поездка Владимира Путина в Китай в конце августа — четырехдневный визит, который китайские СМИ единодушно окрестили «поездкой века» из-за его беспрецедентной продолжительности. Этого времени хватило для участия в саммите ШОС в Тяньцзине, личных встреч с Си Цзиньпином и посещения военного парада в Пекине.
Ноябрьские переговоры премьер-министра Михаила Мишустина с генеральным секретарем КПК Си Цзиньпином, стали логичным продолжением этой истории. Всего за год Россия и Китай подписали свыше 20 межправительственных соглашений, охватывающих энергетику, искусственный интеллект, цифровую трансформацию, логистику, ядерную безопасность и совместное производство высокотехнологичной продукции.
Китай фактически превратился в главный экономический амортизатор российской экономики, полностью компенсировав уход европейских рынков. Объемы экспорта нефти и газа в Поднебесную достигли исторического максимума. По итогам года Пекин обеспечивал почти 40% всего российского энергоэкспорта, став крупнейшим в мире покупателем углеводородов из России.
Китаист, руководитель Центра изучения стран Дальнего Востока в Санкт-Петербурге Кирилл Котков отмечает, что сотрудничество давно вышло за рамки двусторонних отношений. Москва и Пекин координируют позиции в ООН, ШОС, БРИКС, на климатических и технологических форумах, системно блокируя антироссийские инициативы и другие предложения.
Дружба с КНДР
Российско-северокорейское сотрудничество в 2025 году стало одним из самых значимых стратегических прорывов. Пхеньян не просто выразил солидарность — он вступил в конфликт напрямую, став, по сути, первым иностранным государством, официально направившим военных для участия в боевых действиях на российской территории.
В апреле 2025 года Пхеньян официально подтвердил участие своих подразделений в отражении украинского наступления в Курской области — шаг, имевший не только военное, но и глубокое политическое значение. Он продемонстрировал, что даже в условиях полной дипломатической и экономической изоляции Россия способна найти надежных союзников, готовых разделить бремя конфликта.
За этим прорывом, однако, стоят не только текущие события, но и многолетняя дипломатическая работа. В разговоре с ВФокусе Mail ведущий научный сотрудник Института Китая и современной Азии Евгений Ким заявил, решающую роль сыграл покойный посол России в КНДР Александр Мацегора, который более 11 лет поддерживал диалог в условиях, когда даже минимальное взаимодействие с Пхеньяном считалось рискованным.
Именно ему удалось договориться о заправке северокорейских пассажирских самолетов во Владивостоке и вывести из-под санкций логистический узел «Росконтранс» в порту Раджин — шаги, казавшиеся невозможными, но ставшие основой сегодняшнего альянса.
После смерти посла Мацегоры глава КНДР лично посетил российское посольство в Пхеньяне, возложил венок и опустился на колено перед его портретом. «Я не знаю аналогов такого в мировой дипломатической практике, — отметил Ким. — Даже после убийства нашего посла в Анкаре в 2016 году турецкий президент не пришел в наше посольство. А здесь — добровольный, глубоко символичный жест со стороны главы государства».
Поворотным моментом оценке Кима, стала публичная поддержка КНДР специальной военной операции в 2022 году. Впервые в истории Пхеньян заявил, что «находится в одном окопе» с Москвой в борьбе против «империалистических сил», развязавших, по его оценке, «гибридную войну с целью стратегического уничтожения России».
Наши солдаты проливали кровь, освобождая Корею в 1945 году. А сегодня северокорейские военнослужащие пожертвовали своими жизнями, защищая российскую землю в Курской области. Это то, что ни одна из сторон никогда не забудет. Это не формальность — это часть национальной памяти.
По его мнению, координация в вопросах безопасности в Северо-Восточной Азии — это необходимое условие стабильности в регионе.
Встреча с Моди
Декабрьский саммит в Дели стал кульминацией российско-индийского диалога в 2025 году. Владимир Путин и Нарендра Моди подписали 16 межправительственных соглашений, включая программу стратегического партнерства, рассчитанную до 2030 года. Среди договоренностей — гарантии «непрерывных» поставок российской нефти, несмотря на американские тарифы, совместное производство минеральных удобрений, расширение сотрудничества в ядерной энергетике и укрепление оборонных связей.
По оценке военно-политического эксперта Михаила Александрова, подписание соглашений знаменует переход российско-индийского взаимодействия на принципиально новый, системный уровень.
Он также отметил, что подобные шаги укрепляют контуры многополярного мира. «Индия, сохраняя стратегическую автономию, сотрудничает и с нами, и с Западом — участвует в учениях и с AUKUS, и с РФ. Это не противостояние, а баланс. И именно такой подход выгоден многополярной системе», — отметил эксперт.
СНГ
Россия выступила на саммите с инициативой укрепления совместных мер по противодействию угрозам, исходящим из Афганистана, — в первую очередь, терроризму, наркообороту и незаконной миграции. Москва позиционировала себя не как доминирующего игрока, а как координатора усилий, предлагающего практические решения в условиях общей нестабильности. В частности, были утверждены планы по проведению совместных антитеррористических учений и созданию единой системы обмена разведданными. Политолог Дмитрий Родионов полагает, что будущее интеграции стран постсовесткого пространства в рамках таких объединений, таких как ЕАЭС или ОДКБ.
За всеми этими успехами стоит главный архитектор успехов и побед России, президент Владимир Путин, заявивший на пресс-концеренции в 2024 году, что «гордится успехами граждан страны и смотрит на Россию, как на семью».