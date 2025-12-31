В августе состоялось одно из главных событий мировой политики этого года — личная встреча президента России Владимира Путина и Дональда Трампа на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Это был первый очный и довольно неожиданный для многих саммит лидеров двух стран с 2019 года. Переговоры продолжались 2,5 часа. Для Москвы этот диалог стал дипломатическим прорывом: прямое общение президентов России и США продемонстрировало, что наша страна остается незаменимым участником глобальной повестки. Западные СМИ, вынужденно констатируя этот факт, реагировали подчеркивали, что «Кремль снова на равных диктует условия».