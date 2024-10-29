Выживавший 67 дней в Охотском море турист в больнице поправился на 9 кг

Если кто и может рассказать о чудесах выживания, так это Михаил Пичугин, который 67 дней дрейфовал по Охотскому морю с телами погибших родных. В середине октября его случайно нашли рыбаки, а сегодня мужчину уже выписали из больницы. У врачей не осталось опасений насчет его состояния, а сам выживший даже прибавил в весе.
История Михаила Пичугина, выжившего в Охотском море
Михаил Пичугин вместе с братом и племянником оправился в небольшое путешествие на лодке по маршруту Сахалин — Шантарские острова — Сахалин еще в августе. По их расчетам, это было приключение на несколько дней, но из-за страшного стечения обстоятельств оно превратилось в двухмесячную борьбу за выживание. Ветер погнал лодку в открытый океан, когда она была всего в 24 километрах от заветного берега, шторм повредил оборудование на борту, в том числе и мотор, весла сломались.
Все, что оставалось двум мужчинам и 15-летнему подростку, это дрейфовать в надежде на скорое спасение. И хотя их родственники достаточно оперативно подняли на уши спасателей, те, даже проходя в считанных метрах от лодки, никак не могли разглядеть терпящих бедствие.
В итоге, как рассказывал Михаил, его племянник умер от переохлаждения и обезвоживания, а брат сошел с ума и вскоре тоже скончался. То, что Михаилу удалось выжить, врачи называют чудом. Говорят, что помогло ему в том числе и то, что до путешествия он весил порядка центнера, и организм смог продержаться на этих запасах — к тому времени, как Пичугина обнаружили, он похудел до 50 кг.
Домой в Бурятию
Спасенного мужчину в середине октября доставили в Магаданскую больницу, а 29 числа выписали — в региональном Минздраве сообщили, что опасений по состоянию его здоровья нет. Теперь он отправится в Улан-Удэ, где и прописан.
«Сегодня состоянию его ничего не угрожает. Состояние стабильное. По всем анализам компенсировано, — рассказал министр здравоохранения и демографической политики Магаданской области Александр Витько. — Он готов отправиться по месту своего постоянного места жительства в город Улан-Удэ».
В правительстве Бурятии добавили, что власти региона компенсируют все необходимые транспортные расходы.
«Он прибудет в Улан-Удэ, где мы будем предлагать ему реабилитацию необходимую. Правительство Республики Бурятия будет компенсировать затраты на дорогу, транспортные расходы. Поэтому все, как говорится, под контролем», — подчеркнула министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова.
Родственников Пичугина похоронили 25 октября: брата — в Улан-Удэ, а племянника — в Красноярске, где он проживал вместе с матерью. Как рассказывали наши коллеги из издания NGS24.RU, мальчика похоронили в закрытом гробу. Попрощаться с ним пришло около 30 человек. В основном у церкви заметили ребят 15−16 лет, но были и взрослые.
Сам Михаил Пичугин ранее делился тем, как ему удалось выжить, но мы уверены, что мужчине еще есть что рассказать.