Выживавший 67 дней в Охотском море турист в больнице поправился на 9 кг

В итоге, как рассказывал Михаил, его племянник умер от переохлаждения и обезвоживания, а брат сошел с ума и вскоре тоже скончался. То, что Михаилу удалось выжить, врачи называют чудом. Говорят, что помогло ему в том числе и то, что до путешествия он весил порядка центнера, и организм смог продержаться на этих запасах — к тому времени, как Пичугина обнаружили, он похудел до 50 кг.