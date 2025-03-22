Выживать первобытным людям помогали вулканы

Такой вывод ученые сделали, изучив район Мелка-Кунтуре на Эфиопском нагорье. Результаты исследования в научном журнале Quaternary International опубликовала археолог Международной ассоциации средиземноморских и восточных исследований (ISMEO) в Италии Маргарита Мусси.
Ученые нашли на территории Мелка-Кунтуре твердые базальтовые сферы — продукты вулканической деятельности. Гоминины (к которым относятся Homo sapiens, вымершие Homo erectus, Homo heidelbergensis, неандертальцы и прочтие представителей рода Homo) могли использовать их в качестве инструментов для того, чтобы обрабатывать каменные орудия — отбивать, дробить, соскабливать куски более мягких пород.
Вулканические сферы также были найдены во время раскопок, где археологи обнаружили орудия труда ашельской индустрии, которая появилась два миллиона лет назад. Шаровидные объекты были замечены и в других местах в слоях, датированных плейстоценом. Разные исследователи называли их «болы», «каменные шары», «сферы» и предполагали, что они применялись для самых разных целей — от раскалывания орехов до охотничьего оружия.
Но природные сферы ранее упоминались в научных трудах лишь вскользь. Как уточняет Мусси, найденные на территории Мелка-Кунтуре сферы состояли только из вулканического базальта, тогда как в соседних регионах встречались камни из известняка. В общей сложности при раскопках извлекли более 30 сфер, а также фрагменты костей гомининов, что подтверждало: предки человека могли использовать продукты вулканической деятельности. И, скорее всего, их целенаправленно доставили в места проживания гомининов — вряд ли они могли быть принесены, например, водными потоками.
По мнению археолога, это может быть свидетельством первого применения природных материалов для различных форм деятельности. В частности, помимо обработки орудий, сферы из более мягких материалов гоминины могли использовать для обработки овощей и фруктов, шкур животных и прочего.