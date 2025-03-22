Выживать первобытным людям помогали вулканы

Но природные сферы ранее упоминались в научных трудах лишь вскользь. Как уточняет Мусси, найденные на территории Мелка-Кунтуре сферы состояли только из вулканического базальта, тогда как в соседних регионах встречались камни из известняка. В общей сложности при раскопках извлекли более 30 сфер, а также фрагменты костей гомининов, что подтверждало: предки человека могли использовать продукты вулканической деятельности. И, скорее всего, их целенаправленно доставили в места проживания гомининов — вряд ли они могли быть принесены, например, водными потоками.