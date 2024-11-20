Выйти из тени. Для блогеров создадут «четкий и понятный» налоговый режим

«И все же пока эта сфера довольно серая, что позволяет некоторым избегать уплаты налогов или скрывать доходы, — указывает Истомина. — Мы видели громкие истории с уклонением от налогов, как, например, дело блогера Валерии Чекалиной (Лерчек), которую обвинили в сокрытии доходов через схему с самозанятостью. Или, например, Елена Блиновская, известная своими марафонами личностного роста, обвиняется в уклонении от налогов на 918 млн руб. Другой случай — Дмитрий Портнягин, популярный YouTube-блогер. Он и его супруга уклонялись от уплаты налогов на сумму более 124 млн руб.».