Выйти из тени. Для блогеров создадут «четкий и понятный» налоговый режим

Для обычного россиянина появление новых позиций в Общероссийском классификаторе видов экономической деятельности (ОКВЭД), касающихся блогеров, скорее всего, пройдет незаметно, но, по сути, это важный шаг для всех, завила aif.ru эксперт по связям с общественностью, руководитель агентства PRoud.365 Евгения Истомина.
«Блогеры уже давно стали частью нашей жизни, они не только развлекают, но и формируют мнения, обучают, советуют, — отметила эксперт. — Обычному человеку изменения в их работе могут дать больше уверенности в той информации, которую они получают. Когда блогеры будут работать прозрачно, снизится риск столкнуться с недобросовестными авторами, которые дают вредные советы или скрывают реальную мотивацию».
Чисто и прозрачно
Три новые позиции в ОКВЭД для блогеров предложили ввести в Государственной думе. В законодательстве появятся такие позиции, как «Деятельность по распространению рекламы пользователем социальной сети», «Деятельность по созданию и распространению информации пользователем социальной сети» и «Деятельность в сфере связей с общественностью прочая».
О новации стало известно по итогам заседания рабочей группы Госдумы по вопросам совершенствования законодательства в сфере блогосферы. Предложение внесла депутат Татьяна Буцкая. Три новые позиции классификатора властями уже согласованы. Ранее планировалось, что для блогеров создадут один ОКВЭД — «Деятельность по созданию информационных продуктов с использованием дистанционных технологий».
Утверждение новых позиций ОКВЭД станет важным шагом на пути вывода российских блогеров из тени, позволит установить для них четкий и понятный налоговый режим, отметили в Госдуме.
Дорога в бизнес
ОКВЭД — классификатор для всех видов бизнеса. Каждому виду деятельности присваивается специальный код, который помогает государству понимать, чем именно занимается компания или предприниматель.
«Это важно для налогов, оформления лицензий и отчетности, — поясняет Истомина. — Но для блогеров до сих пор не существовало отдельного кода. Они могли регистрироваться как индивидуальные предприниматели (ИП) или самозанятые, но выбирали коды, которые не всегда отражали их деятельность. Кто-то указывал “рекламные услуги”, кто-то — “консультации”. Новые позиции в ОКВЭД помогут блогерам точно обозначить свой вид деятельности и, возможно, получить более понятные условия налогообложения».
Серая зона
Пока же регулирование блогеров существует частично. Например, те, кто сотрудничает с рекламодателями, уже обязаны следовать закону «О рекламе» и отмечать рекламные публикации.
«И все же пока эта сфера довольно серая, что позволяет некоторым избегать уплаты налогов или скрывать доходы, — указывает Истомина. — Мы видели громкие истории с уклонением от налогов, как, например, дело блогера Валерии Чекалиной (Лерчек), которую обвинили в сокрытии доходов через схему с самозанятостью. Или, например, Елена Блиновская, известная своими марафонами личностного роста, обвиняется в уклонении от налогов на 918 млн руб. Другой случай — Дмитрий Портнягин, популярный YouTube-блогер. Он и его супруга уклонялись от уплаты налогов на сумму более 124 млн руб.».
И новые правила, уверена эксперт, помогут сделать рынок блогов более зрелым и ответственным.
Государство дает сигнал
Введение новых позиций — явный это сигнал о том, что государство хочет сделать эту сферу прозрачной и понятной как для самих блогеров, так и для их аудитории.
«Для блогеров это означает более четкие правила игры, потенциальные налоговые льготы и возможность легально вести бизнес, — полагает Истомина. — Но простым людям это дает главное — уверенность в том, что они взаимодействуют с ответственными профессионалами, которые несут за свои слова и рекомендации ответственность».