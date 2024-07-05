Выявлены признаки «пробуждения» звезды в остатках средневековой сверхновой

Три года назад удалось локализовать положение сверхновой и обнаружить свидетельства того, что она возникла в результате слияния двух белых карликов и образования более крупного белого карлика. Подобные вспышки сверхновых, относящиеся к так называемому классу Iax, являются очень редкими, что побудило астрономов приступить к ее детальному изучению, в том числе при помощи архивных фотографий с «Чандры» и XMM-Newton.