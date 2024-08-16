Выявлены ключевые гены грибка, уничтожающего бананы по всему миру

ТАСС, 16 августа. Международный коллектив молекулярных биологов раскрыл историю эволюции грибка, вызвавшего современную вспышку панамской болезни бананов, и открыл свидетельства того, что ключевую роль в ее распространении играют гены, связанные с производством молекул оксида азота внутри его клеток, сообщила пресс-служба Университета штата Массачусетс.
«Проведенный нами анализ показывает, что текущая вариация панамской болезни, уничтожающая посадки бананов по всему миру, не является потомком патогена, вызвавшего первую вспышку этого заболевания. В дополнение к этому, мы обнаружили в геноме этого грибка сразу несколько генов, связанных с производством оксида азота, чьи молекулы играют ключевую роль в заражении растений», — пояснила профессор Университета штата Массачусетс Ма Лицзюнь, чьи слова приводит пресс-служба вуза.
Как объясняют ученые, в середине XX века произошла вспышка так называемой панамской болезни, вызванной грибком вида Fusarium oxysporum. Она уничтожила почти все посадки бананов сорта Gros Michel, который тогда широко использовался по всему миру. Новые «версии» этого грибка сейчас угрожают посадкам бананов сорта Кавендиш, которые заменили Gros Michel в 1960-х годах после завершения первой эпидемии панамской болезни.
Для раскрытия механизмов распространения новой формы панамской болезни ученые из США, Китая и ЮАР собрали образцы 36 различных штаммов новых форм Fusarium oxysporum из разных регионов мира, расшифровали структуру их геномов и сравнили полученные данные с устройством ДНК штамма R1, вызвавшего первую вспышку панамской болезни.
Это сравнение указало на то, что в геноме новых форм грибка появилось сразу несколько участков ДНК, которые заставляют митохондрии, клеточные энергетические станции, производить большие количества молекул окиси азота сразу после того, как Fusarium oxysporum проникает в ткани растения. Подавление работы этих генов привело к резкому снижению заразности грибка, что говорит о важной роли оксида азота и этого набора генов в распространении новой формы панамской болезни.
Понимание этого, по мнению ученых, позволит создать новые противогрибковые препараты и методы защиты бананов от гибели, которые будут блокировать работу этих генов или нейтрализовать молекулы оксида азота внутри клеток грибков. Как надеются исследователи, это замедлит распространение новой формы панамской болезни по миру и защитит бананы сорта Кавендиш от полного вымирания.