Выявлены ключевые гены грибка, уничтожающего бананы по всему миру

Это сравнение указало на то, что в геноме новых форм грибка появилось сразу несколько участков ДНК, которые заставляют митохондрии, клеточные энергетические станции, производить большие количества молекул окиси азота сразу после того, как Fusarium oxysporum проникает в ткани растения. Подавление работы этих генов привело к резкому снижению заразности грибка, что говорит о важной роли оксида азота и этого набора генов в распространении новой формы панамской болезни.