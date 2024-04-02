Выявлены бактерий микрофлоры, защищающие организм от избытка холестерина

Значительная часть участников этого проекта, около 1,4 тыс. добровольцев, также согласилась пожертвовать образцы своей микрофлоры, чем воспользовались исследователи для анализа того, как особенности ее видового состава и разнообразия влияли на ключевые биомаркеры, связанные с работой сердца и сосудов. Для этого ученые изучили жизнедеятельность бактерий из каждой пробы и сопоставили эти сведения с концентрацией холестерина и других биомаркеров в образцах крови добровольцев.