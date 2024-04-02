Выявлены бактерий микрофлоры, защищающие организм от избытка холестерина

ТАСС, 2 апреля. Молекулярные биологи обнаружили, что кишечные бактерии из рода Oscillibacter способствуют снижению уровня холестерина в организме человека, так как эти микробы активно расщепляют его молекулы в процессе переваривания пищи. Их последующее изучение поможет создать новые терапии профилактики болезней сердца, сообщила во вторник пресс-служба Института Брода.
«Сейчас многие коллеги проводят опыты по трансплантации микрофлоры, не понимая того, как именно бактерии взаимодействуют друг с другом и с клетками кишечника. Мы раскрыли возможный механизм того, как кишечные бактерии воздействуют на круговорот стиролов в теле человека. Его изучение приблизит нас к пониманию того, как микрофлора воздействует на организм ее хозяина», — заявил научный сотрудник Института Брода (США) Ли Чэньхао, чьи слова приводит пресс-служба организации.
Исследователи пришли к такому выводу при анализе сведений, которые были собраны в рамках мониторингового проекта Framingham Heart Study. Он проводится с середины XX века среди жителей американского города Фреймингем, несколько поколений которых согласились на постоянные наблюдения за состоянием их сердца и сосудов на протяжении очень длительного времени.
Значительная часть участников этого проекта, около 1,4 тыс. добровольцев, также согласилась пожертвовать образцы своей микрофлоры, чем воспользовались исследователи для анализа того, как особенности ее видового состава и разнообразия влияли на ключевые биомаркеры, связанные с работой сердца и сосудов. Для этого ученые изучили жизнедеятельность бактерий из каждой пробы и сопоставили эти сведения с концентрацией холестерина и других биомаркеров в образцах крови добровольцев.
В общей сложности, биологи выявили свыше 16 тыс. закономерностей, связывающих особенности микрофлоры с различными биомаркерами. Наиболее значимой и самой интересной с практической точки зрения оказалась связь между концентрацией холестерина в кровотоке и других тканях тела добровольцев, и численностью и видовым разнообразием бактерий из рода Oscillibacter.
Раскрыв эту связь, ученые вырастили культуру этих микробов и обнаружили, что данные бактерии способны расщеплять холестерин и превращать его в более просто устроенные молекулы, которые уничтожаются другими представителями микрофлоры. В результате этого в организм носителей большого числа Oscillibacter попадает меньше холестерина, что благотворно сказывается на работе их сердца и сосудов, подытожили исследователи.