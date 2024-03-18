Выявлена связь между возбудимостью нервной системы и кишечной микрофлорой

«В литературе накоплено уже много данных о том, что стресс способен вызывать изменения в микробиоте, и ее коррекция может снизить постстрессорные нарушения. Однако наше исследование уникально тем, что выполнено на линиях крыс, которые обладают контрастной возбудимостью нервной системы. Так мы сможем приблизиться к персонифицированным методам лечения, поняв роль наследственных индивидуальных различий в развитии психических расстройств», — отметила Шалагинова.