Выявлена связь между возбудимостью нервной системы и кишечной микрофлорой

ТАСС, 18 марта. Специалисты Балтийского федерального университета им. И. Канта (БФУ) с коллегами из Института физиологии им. И. П. Павлова РАН выяснили, что возбудимость нервной системы у животных выше при малом разнообразии кишечной микрофлоры. Об этом сообщили в пресс-службе программы «Приоритет 2030», по которой ведутся исследования.
«Оказалось, что еще до воздействия стресса высоковозбудимые животные имеют более низкое разнообразие микробной композиции по сравнению с крысами с низкой возбудимостью нервной системы. Возможно, как раз дефицит каких-то важных бактерий — одна из причин более выраженных депрессивно- или тревожно-подобных симптомов у возбудимых крыс», — рассказала старший преподаватель Института медицины и наук о жизни БФУ им. И. Канта Ирина Шалагинова.
Эксперимент проводился на крысах, ученые провели секвенирование гена «16S рРНК» микроорганизмов, чтобы понять, какие бактерии населяют кишечник, их количество и функции.
Также исследователи выяснили, что под воздействием продолжительного стресса у низковозбудимых крыс увеличивалась доля определенных бактерий в кишечнике. Ранее ученые БФУ и Института физиологии РАН установили, что крысы с генетически детерминированной высокой возбудимостью нервной системы более склонны к развитию нейровоспаления в ответ на стресс и формируют более выраженные поведенческие нарушения по сравнению с низковозбудимыми крысами.
Теперь коллектив планирует проверить гипотезу о том, что и у человека высокая возбудимость также связана с большей предрасположенностью к постстрессорным расстройствам.
«В литературе накоплено уже много данных о том, что стресс способен вызывать изменения в микробиоте, и ее коррекция может снизить постстрессорные нарушения. Однако наше исследование уникально тем, что выполнено на линиях крыс, которые обладают контрастной возбудимостью нервной системы. Так мы сможем приблизиться к персонифицированным методам лечения, поняв роль наследственных индивидуальных различий в развитии психических расстройств», — отметила Шалагинова.