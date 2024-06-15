Выявлена странная связь между депрессией и температурой тела

Исследователи полагают, что у этой связи может быть несколько причин. Предполагается, что депрессия связана с метаболическими процессами, которые, возможно, вырабатывают дополнительное тепло, или с биологическими функциями охлаждения, которые не работают должным образом. Также может быть общая причина, такая как психический стресс, который влияет как на температуру тела, так и на симптомы депрессии по отдельности.