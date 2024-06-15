Выявлена странная связь между депрессией и температурой тела

Несколько исследований выявили связь между симптомами депрессии и температурой тела. Команда из Калифорнийского университета в Сан-Франциско (UCSF) проанализировали данные 20 880 человек, собранные за семь месяцев, подтвердив, что у людей, страдающих депрессией, как правило, более высокая температура тела.
В новом исследовании, в котором приняли участие респонденты из 106 стран, недостаточно оснований для предположения, что более высокая температура тела вызывает депрессию или что она действительно приводит к разогреву организма.
Однако, по словам критиков, это наводит на мысль, что здесь есть связь, которую стоит исследовать. Если такая простая вещь как сохранение нормальной температуры тела, может помочь справиться с симптомами депрессии, то это потенциально даст шанс на выздоровление миллионам людей по всему миру.
Насколько нам известно, это крупнейшее на сегодняшний день исследование, направленное на изучение связи между температурой тела, оцениваемой как с помощью методов самоотчета, так и с помощью носимых датчиков, и симптомами депрессии в географически обширной выборке.
Исследователи полагают, что у этой связи может быть несколько причин. Предполагается, что депрессия связана с метаболическими процессами, которые, возможно, вырабатывают дополнительное тепло, или с биологическими функциями охлаждения, которые не работают должным образом. Также может быть общая причина, такая как психический стресс, который влияет как на температуру тела, так и на симптомы депрессии по отдельности.
На данный момент ученые знаюм, что депрессия — это сложное и многогранное заболевание, которое имеет множество различных триггеров, и температура тела может играть определенную роль.
Напомним, что предыдущие исследования показали, что горячие ванны и сауны могут уменьшить симптомы депрессии, хотя и в небольших группах. Из результатов ученые сделали вывод, что самоохлаждение, вызванное потоотделением, также оказывает психическое воздействие.
Данные исследования показали, что по мере того, как симптомы депрессии, о которых люди сообщали сами, становились более выраженными, средняя температура тела повышалась. Также была выявлена некоторая связь между более высокими показателями депрессии и более низкими суточными колебаниями температуры, но не на статистически значимом уровне.
Считается, что около 5 процентов людей во всем мире страдают от депрессии, и сейчас как никогда актуальны усилия по её пониманию и эффективному лечению.