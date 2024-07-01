Выявлена скорость потепления в Арктике

В целом за периоды 1970−2004 и 1980−2014 годы арктическое усиление было определено равным 2,09 и 3,98 соответственно. Если устранить эффект от Междесятилетнего тихоокеанского колебания, то оно уменьшится до 2,28 и 3,33, а затем до 2,85 и 2,94 после устранения эффекта арктического внутреннего режима.