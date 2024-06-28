Выявлен ранее неизвестный тип высокочастотных марсотрясений

ТАСС, 28 июня. Американские и европейские планетологи обнаружили в данных, собранных при помощи сейсмографа марсианского зонда InSight, следы существования ранее неизвестного типа высокочастотных марсотрясений, возникающих из-за очень высокоскоростных столкновений небольших астероидов с поверхностью Марса. Об этом сообщила пресс-служба Швейцарской высшей технической школы (ETH).
«Данные колебания возникают и затухают значительно быстрее, чем тектонические марсотрясения схожей магнитуды. К примеру, “обычное” марсотрясение с магнитудой в три по шкале MMR продолжается несколько секунд, тогда как схожие по силе колебания, порожденные быстрым падением астероида, длятся менее 0,2 секунды, что связано с высокой скоростью падения небесного тела», — говорится в сообщении.
Это открытие было совершено группой европейских и американских планетологов под руководством профессора ETH Доменико Джардини при изучении сейсмических данных, которые были собраны посадочной платформой InSight за все время ее работы на Марсе, с февраля 2019 года по июнь 2022 года. За это время зонд успел зафиксировать несколько сотен сейсмических колебаний, значительная часть из которых была порождена падениями астероидов и метеоритов.
Это соображение натолкнуло ученых на мысль, что данные с InSight можно использовать для оценки частоты падения малых небесных тел на Марс, а также для изучения их типичных размеров и скоростей столкновения с поверхностью планеты. Руководствуясь этой идеей, ученые определили положение источников большого числа марсотрясений, сопоставили их с тем, как менялась карта Марса, а также изучили структуру порожденных ими сейсмических волн.
Проведенный учеными анализ указал на существование ранее неизвестного типа марсотрясений, которые отличались высокой частотой колебаний сейсмических волн, а также необычно малой продолжительностью. В общей сложности, каждый год на Марсе возникает около 300 подобных толчков, источником которых являются столкновения небольших астероидов с поверхностью Марса на очень высокой скорости.
При этом общее число ежегодных падений астероидов, по оценкам ученых, составляет около 17 тыс., из которых около 400 обладают диаметром в 8 м и выше. Более крупные малые небесные тела, чей диаметр превышает 100 м, падают на Марс примерно один раз в два года. Понимание этого, как заключают ученые, поможет более точно оценивать потенциальную опасность ударов астероидов для будущих миссий и марсианских колоний.
О миссии InSight
Спускаемый модуль InSight совершил посадку на поверхность Марса в декабре 2018 года для поисков марсотрясений и изучения внутренней структуры планеты. Уже в первые полгода работы он зафиксировал несколько сотен марсотрясений, что помогло ученым определить размеры ядра Марса, а также его коры и мантии, а также выявить возможные следы наличия жидкой магмы в мантии четвертой планеты Солнечной системы.