Выявлен ранее неизвестный тип высокочастотных марсотрясений

Это открытие было совершено группой европейских и американских планетологов под руководством профессора ETH Доменико Джардини при изучении сейсмических данных, которые были собраны посадочной платформой InSight за все время ее работы на Марсе, с февраля 2019 года по июнь 2022 года. За это время зонд успел зафиксировать несколько сотен сейсмических колебаний, значительная часть из которых была порождена падениями астероидов и метеоритов.