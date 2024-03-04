Выявлен неожиданный эффект белка медузы при обнаружении отпечатков пальцев

Ученые разработали криминалистический спрей с использованием белка, содержащегося в медузах, который обнаруживает отпечатки пальцев всего за 10 секунд, пишет The Guardian.
По словам ученых, аэрозольный краситель может ускорить и повысить эффективность судебных расследований. Он также растворим в воде и обладает низкой токсичностью. Традиционные методы судебной экспертизы используют либо токсичные порошки, которые могут нанести вред доказательствам ДНК, либо вредные для окружающей среды нефтехимические растворители, продажа которых все больше ограничивается.
Красители в спрее основаны на флуоресцентном соединении под названием зеленый флуоресцентный белок (GFP), которое ранее произвело революцию в способности ученых визуализировать биологические процессы в клетках и животных. Красители биологически совместимы и не мешают последующему анализу ДНК отпечатков пальцев.
«Эта система безопаснее, устойчивее и работает быстрее, чем существующие технологии, и может быть использована даже для отпечатков пальцев недельной давности», — сказал профессор Тони Джеймс, химик из Университета Бата и соавтор исследования.
Команда создала два красителя разного цвета, называемые LFP-желтый и LFP-красный, которые связываются с химическими веществами, содержащимися в поте и маслах кожи. Это фиксирует молекулы красителя на месте, и они излучают флуоресцентное свечение, которое можно увидеть при синем освещении.
«Наличие двух разных цветов означает, что спрей можно использовать на поверхностях разного цвета. В будущем мы надеемся выпускать больше цветов», — рассказывает профессор Джеймс.
Мелкодисперсный спрей предотвращает разбрызгивание, которое может повредить отпечатки, менее грязен, чем порошок, и быстро наносится даже на шероховатые поверхности, где отпечатки труднее запечатлеть, такие как кирпич, пишет The Guardian.
Отпечатки пальцев по-прежнему используются для большей идентификации, чем улики ДНК, в случаях, когда подозреваемый неизвестен, а технология является быстрой и дешевой по сравнению с профилированием ДНК. Однако правительства все чаще ограничивают использование растворителей, используемых в методах обнаружения отпечатков пальцев, включая пер- и полифторалкильные вещества (ПФАС), иногда известные как «вечные химикаты».
Белок GFP естественным образом вырабатывается у североамериканской медузы Aequorea victoria, иногда называемой хрустальной медузой, и излучает зеленое свечение, когда поглощает синий свет. Ученые не уверены, какой цели служит флуоресценция медуз, но одна из возможностей заключается в том, что она помогает отпугивать хищников, отмечает The Guardian.
Этот белок уже широко используется в биологических исследованиях, поскольку ген GFP можно использовать в качестве безвредной светящейся в темноте метки для отслеживания активности клеток в лабораторных чашках или внутри живых существ. Плоские черви, головастики и рыбки данио были перепрограммированы с помощью гена GFP.
Профессор Чусен Хуан из Шанхайского педагогического университета в Китае и главный исследователь проекта подчеркивает: «Мы надеемся, что эта технология действительно может улучшить обнаружение улик на местах преступлений».
Команда сотрудничает с компаниями и надеется сделать криминалистические красители коммерчески доступными. Их исследование опубликовано в журнале Американского химического общества.