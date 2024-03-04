Выявлен неожиданный эффект белка медузы при обнаружении отпечатков пальцев

Отпечатки пальцев по-прежнему используются для большей идентификации, чем улики ДНК, в случаях, когда подозреваемый неизвестен, а технология является быстрой и дешевой по сравнению с профилированием ДНК. Однако правительства все чаще ограничивают использование растворителей, используемых в методах обнаружения отпечатков пальцев, включая пер- и полифторалкильные вещества (ПФАС), иногда известные как «вечные химикаты».