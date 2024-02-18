Выяснилось неожиданное происхождение мумий, похороненных в лодках в китайской пустыне

Согласно более ранним исследованиям, эти люди жили на берегах оазиса в пустыне. В этом случае до сих пор неясно, почему они были найдены в лодках, накрытых шкурами крупного рогатого скота, с вёслами на головах. Таких обычаев в регионе нигде не наблюдалось, а относится это в основном к викингам.