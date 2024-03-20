Выяснилось, как астрономы первобытных народов предсказывали затмения

Древнейшие письменные свидетельства о затмениях содержатся в клинописных текстах, датируемых примерно 2000 годом до нашей эры, но изучение традиций показывает, что астрономы первобытных народов предсказывали затмения из уст в уста. Подробно читая древние тексты, ученые подчеркивают, что люди понимали в механике Солнечной системы.
Древнейшие известные письменные свидетельства об астрономических явлениях, включая затмения, происходят из Месопотамии, согласно Клеменси Монтелл из Кентерберийского университета в Новой Зеландии.
Монтелле описывает набор из нескольких десятков клинописных табличек, известных как «Энума Ану Энлиль», 13 из которых содержат информацию о лунных и солнечных затмениях, составленную между 2000 и 1600 годами до нашей эры. Основной целью табличек было предупредить царя о предзнаменованиях. В процессе астрономы начали замечать закономерности. Например, они признали, что лунные затмения происходят только во время полнолуния, а солнечные — во время новолуния. Позже ассирийские астрономы заметили, что лунные затмения, как правило, повторяются либо каждые шесть месяцев, либо через более длительный промежуток времени.
Ученые сообщают, что затмения никогда не видны со всей поверхности Земли, а природное явление, которое наступает в цикле Сароса, может быть видно только с другой стороны Земли. Из чего астрономы в настоящее время могут сделать вывод, что жители Месопотамии знали только о тех затмениях, которые были видны из их района, что давало им неполную картину. У майя была сложная религия, которая включала в себя представления о космологии. Одним из наиболее ярких артефактов племени является раскрашенная книга под названием Дрезденский кодекс, названная в честь города в Германии, где она хранится. Вероятно, она была создана около 1210 года нашей эры, возможно, в городе майя Чичен-Ица.
Сьюзан Милбрат из Университета Флориды описала серию таблиц затмений в Дрезденском кодексе, которые описывают временные интервалы, в течение которых могли происходить затмения, что служит предсказанием. Признавая, что солнце было необходимо для их выживания, астрономы майя рассматривали затмения как угрозу. В некоторых традициях конец света начинался с затмения.
«Дрезденские предсказания точны только с точностью до дня, и они указывают только на то, что майя рассчитали, что где-то на Земле в этот день произойдет затмение», — рассказывает Милбрат. Как и жители Месопотамии, майя не могли предсказать, где на Земле будут видны затмения.
В начале 1500-х годов в городе-государстве Теночтитлан, на территории современной Мексики, ацтеки вырезали на большом круглом камене календарь, символы которого кодируют информацию о циклическом созидании и разрушении, включая изображения солнца и Луны.
В исследовании 2017 года Милбрат утверждала, что некоторые изображения относятся к солнечному затмению. Она предположила, что центральным изображением является смерть ацтекского бога солнца Тонатиуха во время затмения, которое ассоциировалось с концом света. По её мнению, камень предсказывает полное затмение в определенный день года.
Однако во времена правления ацтеков в этот день никогда не было затмения, и его не будет до 2078 года. Милбрат отметила, что это открытие, подтвержденное расчетами Арнольда Лебефа из Ягеллонского университета в Кракове, предполагает, что астрономы-священники пытались обеспечить своё собственное долгосрочное положение, предсказывая катаклизм, который, как они знали, не произойдет, но который они могли бы использовать, чтобы напугать население.
Дуэйн Хамахер из Мельбурнского университета в Австралии потратил годы на изучение астрономических знаний австралийских аборигенов. Он обобщил свои выводы вместе со старейшинами аборигенов и жителей островов Торресова пролива.
В исследовании 2011 года Хамахер и его коллега Рэй Норрис описали несколько десятков рассказов аборигенов о затмениях. Как и майя, они часто рассматривали затмения как угрозу. Но они также кое-что понимали в механике. Например, народ пинтупи из Центральной пустыни рассказал, что солнечное затмение было вызвано тем, что Пира (лунный человек) закрыл солнце либо рукой, либо телом.
«Существовало так много традиций аборигенов, которые описывали это событие как момент, когда луна закрывает солнце, — объясняет Хамахер. — Люди знают, где находятся небесные объекты, даже когда их не видно».
В главе книги, написанной совместно с дядей Гилларом Майклом Андерсоном из племени эуахлайи, Хамахер описывает «цугубау мабаиг» (астрономов) западных островов Торресова пролива. Ключевой обязанностью цугубау мабаига было проведение церемонии под названием Мелпал Мари Патхану («призрак забрал дух Луны») во время затмения. Цугубау Мабаиг повторял названия островов Торресова пролива до тех пор, пока не появилась луна.
Многие астрономические знания австралийских аборигенов были утрачены во время европейской колонизации. Однако Хамахер утверждает, что один элемент, который помог, — это то, насколько долговечными могут быть устные традиции.
В исследовании он и его коллеги изучили устные традиции аборигенов Тасмании. В них включают описание затопления сухопутного моста, который когда-то соединял Тасманию с материковой Австралией, около 12 тысяч лет назад. Они также ссылаются на звезду Канопус как на находящуюся вблизи южного небесного полюса, что имело место около 14 тысяч лет назад.
«Теперь, когда мы немного лучше понимаем, как работает устная традиция, мы знаем, что огромные массивы знаний могут храниться в памяти и они могут сохраняться тысячи лет», — заявляет Дуэйн Хамахер. Это может помочь объяснить, как общества, не имеющие письменности, тем не менее могли предсказывать такие кратковременные явления, как затмения.