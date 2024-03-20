Выяснилось, как астрономы первобытных народов предсказывали затмения

Ученые сообщают, что затмения никогда не видны со всей поверхности Земли, а природное явление, которое наступает в цикле Сароса, может быть видно только с другой стороны Земли. Из чего астрономы в настоящее время могут сделать вывод, что жители Месопотамии знали только о тех затмениях, которые были видны из их района, что давало им неполную картину. У майя была сложная религия, которая включала в себя представления о космологии. Одним из наиболее ярких артефактов племени является раскрашенная книга под названием Дрезденский кодекс, названная в честь города в Германии, где она хранится. Вероятно, она была создана около 1210 года нашей эры, возможно, в городе майя Чичен-Ица.