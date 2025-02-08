Выяснилась способность обезьян читать мысли человека

Способность понимать то, что известно другому человеку, — это сложный навык, которым человеческие дети начинают пользоваться только в возрасте около трех лет. Новое исследование показало, что некоторые человекообразные обезьяны понимают, когда партнер-человек чего-то не знает, и способны сообщить информацию, которая изменит их поведение.
Ученые потратили почти 50 лет, пытаясь найти доказательства того, что другие животные, от шимпанзе до воронов, могут это делать, но многие эксперты по-прежнему относятся к этому скептически, пишет Daily Mail.
Теперь же у исследователей, кажется, появились убедительные доказательства того, что обезьяны бонобо действительно могут читать человеческие мысли и использовать эти знания для общения, чтобы получить вкусное угощение.
Трое самца-бонобо — 43-летний Канзи, 25-летний Нийота и 13-летний Теко, которые дружат и живут в исследовательском центре в Айове, — помогли исследователю раздобыть половинку виноградины, кусочек яблока, арахис или несколько хлопьев.
Второй человек прятал еду под одной из трех чашек, и исследователь, когда находил ее, передавал бонобо, сидевшему напротив него, рассказывает Daily Mail.
Однако иногда исследователь не знал, где находится лакомство, потому что перед ними был большой картонный барьер. Обезьяны могли видеть, в то время как исследователь не видел чашку, под которой находилась еда.
Но требуется недюжинный интеллект, чтобы понять, что это означало, что исследователь мысленно не знал, где находится еда.
Было ясно, что обезьяны таким образом «прочитали его мысли», приложив дополнительные усилия, чтобы помочь ему найти еду, когда он не видел, где она спрятана.
Они на 29% чаще указывали на чашку, под которой лежала еда, когда исследователь не знал об этом, и указывали на нее примерно на 1,5 секунды быстрее, чем когда он это знал.
Доктор Крис Крупенье, старший автор исследования и доцент кафедры психологии и наук о мозге в Университете Джона Хопкинса, рассказывает: «Способность ощущать пробелы в знаниях друг друга лежит в основе нашего самого сложного социального поведения, в основе способов нашего сотрудничества, общения и совместной стратегической работы. Поскольку эта так называемая теория разума поддерживает многие способности, которые делают человека уникальным, такие как способность к обучению и языку, многие считают, что у животных они отсутствуют. Но эта работа демонстрирует богатые ментальные основы, общие для людей и других человекообразных обезьян, и предполагает, что эти способности развились миллионы лет назад у наших общих предков».
Ранее считалось, что шимпанзе умеют читать мысли других существ, потому что они чаще сигналят о появлении поблизости змеи тем шимпанзе, которые ее не видели.
Но некоторые эксперты отнеслись к этому скептически, поскольку шимпанзе, возможно, просто кричали от испуга, а не для того, чтобы предупредить других.
Исследование показало, что обезьяны могут удерживать в голове две мысли одновременно — о том, что они знают, в какой чашке спрятана еда, и о том, что другой человек не знает об этом факте, — и сообщать об этом.
Исследование было опубликовано в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.