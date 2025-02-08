Выяснилась способность обезьян читать мысли человека

Доктор Крис Крупенье, старший автор исследования и доцент кафедры психологии и наук о мозге в Университете Джона Хопкинса, рассказывает: «Способность ощущать пробелы в знаниях друг друга лежит в основе нашего самого сложного социального поведения, в основе способов нашего сотрудничества, общения и совместной стратегической работы. Поскольку эта так называемая теория разума поддерживает многие способности, которые делают человека уникальным, такие как способность к обучению и языку, многие считают, что у животных они отсутствуют. Но эта работа демонстрирует богатые ментальные основы, общие для людей и других человекообразных обезьян, и предполагает, что эти способности развились миллионы лет назад у наших общих предков».