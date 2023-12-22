Выяснено, почему пропажу Кевина из «Один дома» не заметили ранее

Культовый фильм «Один дома» вышел на большие экраны 33 года назад, однако фанаты этого кино только сейчас узнали причину того, почему семья Кевина не узнала о его пропаже раньше, чем уехали. Об этом пишет The Mirror.

Сначала кажется странным, что в суматохе можно оставить ребенка и уехать в другую страну. Однако, как оказалось, в этом нет ничего удивительного. Надо лишь вспомнить, что один из мальчиков на ужине в доме Маккалистеров притворился, что его стошнило сырной пиццей, которую изначально хотел съесть Кевин. Из-за драки пролилось молоко на билеты на самолет и паспорта.

Тогда отец семейства навел порядок и выбросил, как ему показалось, только салфетки. Но если обратить внимание на мусорную корзину, то можно заметить, что мужчина случайно выбросил билет Кевина на самолет. Когда семья поднялась на борт воздушного судна, бортпроводник забрал посадочные талоны и пропустил всю семью, даже должным образом не проверив их.

Пользователи социальных сетей пишут, что они в шоке с этого момента. Некоторые из них смотрят фильм каждый год более 25 лет, но ни разу не замечали билет в мусорном ведре. «Это, безусловно, добавляет контекста реплике, которую Кевин произнес во втором фильме. Хорошо, что у меня есть свой билет на случай, если вы, ребята, попытаетесь меня кинуть», — отметил один из комментаторов.

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Анна Морозова