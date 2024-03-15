Выяснено, как субтитры влияют на просмотр иностранного видео

В обществе сложился стереотип, что появляющиеся субтитры при просмотре видео на иностранном языке мешают восприятию речи и препятствуют пониманию. Ученые Мэрилендского университета в Колледж-Парке и Школы Святого Луки провели эксперимент и выяснили, что это убеждение является мифом. Исследование опубликовано в журнале System.
В ходе работы 287 студентов первого курса из Турции и Китая с уровнем владения английским языком не ниже среднего случайным образом разделили на три группы и предложили посмотреть десятиминутную лекцию TED Talks (формат, в котором спикер делится своей идеей, историей или своим исследованием с аудиторией).
Первая группа смотрела видео на скорости 0,75 от обычной, вторая — ускоренное на 1,25, а третья — оригинальное. Участникам эксперимента были доступны ролики как с субтитрами, так и без них.
После просмотра добровольцы начали отвечать на вопросы, восемь из которых были связаны с содержанием видео, а три — со скоростью воспроизведения.
Оказалось, что субтитры помогли лучше понять видео: это проявилось в точных ответах на вопросы о содержании. Положительный эффект был заметен для всех вне зависимости уровня владения языком и скорости воспроизведения. Однако если последний показатель был ниже, то польза была более заметна.
Ученые предположили, что скорость видео может пригодиться в школьных уроках. Так, если педагог хочет, чтобы ученики сосредоточились на общем содержании ролика на иностранном языке, лучше всего включать его оригинальный или ускоренный вариант. Если же нужно, чтобы дети обратили внимание на детали и грамматику, стоит замедлить воспроизведение.
При этом, по мнению специалистов, не стоит отказываться от субтитров, так как они улучшают результаты даже студентов с изначально высоким уровнем владения иностранным языком. «Учителям следует первый раз показать видео без субтитров, чтобы была возможность сосредоточиться на прослушивании, а затем, второй раз, включить субтитры. Это позволит учащимся восстановить детали, которые они изначально не расслышали и пропустили», — заключили ученые.
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Анна Морозова