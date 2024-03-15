Выяснено, как субтитры влияют на просмотр иностранного видео

При этом, по мнению специалистов, не стоит отказываться от субтитров, так как они улучшают результаты даже студентов с изначально высоким уровнем владения иностранным языком. «Учителям следует первый раз показать видео без субтитров, чтобы была возможность сосредоточиться на прослушивании, а затем, второй раз, включить субтитры. Это позволит учащимся восстановить детали, которые они изначально не расслышали и пропустили», — заключили ученые.