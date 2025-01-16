Выводит токсины или разрушает психику? Как лечебное голодание влияет на организм

Первые 2−3 дня расходуются углеводы, запасы которых в организме ограничены;Затем запускается процесс сжигания жиров. Однако на этом этапе возникает серьезная проблема: при длительном голодании в организме развивается ацидоз — накопление кислот в крови, что вызывает нарушения в обмене веществ. Это состояние может длиться до 9−10 дней. Если голодание продолжается без контроля специалиста, организм начинает расходовать белки — строительный материал мышц и органов. Это опасно, так как может привести к серьезным последствиям для здоровья, вплоть до летального исхода.