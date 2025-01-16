Выводит токсины или разрушает психику? Как лечебное голодание влияет на организм

Какое голодание можно считать лечебным
В медицинской практике различают три вида голодания:
- полное («влажное») голодание, когда человек не потребляет пищу, но употребляет воду;
- абсолютное («сухое») голодание, при котором исключаются как еда, так и вода;
- частичное голодание, или недоедание, когда количество потребляемой пищи сильно ограничено.
— Только полное и абсолютное голодание могут иметь лечебное значение, и эти виды практикуются исключительно под наблюдением врача, чаще всего в стационарных условиях, — подчеркнула специалист.
Что происходит с организмом во время голодания
По словам доктора, когда человек перестает получать пищу извне, организм начинает использовать внутренние резервы:
Первые 2−3 дня расходуются углеводы, запасы которых в организме ограничены;Затем запускается процесс сжигания жиров. Однако на этом этапе возникает серьезная проблема: при длительном голодании в организме развивается ацидоз — накопление кислот в крови, что вызывает нарушения в обмене веществ. Это состояние может длиться до 9−10 дней. Если голодание продолжается без контроля специалиста, организм начинает расходовать белки — строительный материал мышц и органов. Это опасно, так как может привести к серьезным последствиям для здоровья, вплоть до летального исхода.
Помогает ли голодание в «очищении организма»
Часто сторонники лечебного голодания утверждают, что оно помогает «очистить организм от шлаков». Однако термина «шлаки» не существует в официальной медицине, подчеркнула гастроэнтеролог:
— Это маркетинговый ход, неподкрепленный научными данными. Организм сам справляется с выведением ненужных веществ через почки, печень и кожу, и для этого не требуется голодание.
Когда голодание может быть полезным
Врачи применяют лечебное голодание в очень ограниченных случаях, заверила доктор.
— Одно из немногих показаний к краткосрочному голоданию — это острое состояние панкреатита, когда воспаление поджелудочной железы требует временной «передышки» для органа. Однако даже в этом случае голод длится не более трех дней и проводится под строгим контролем в стационарных условиях с поддержанием уровня электролитов в крови через капельницы, — уточнила собеседница «ВМ».
Когда голодание опасно
По мнению специалиста, самостоятельные попытки голодать, особенно продолжительное время, могут привести к необратимым последствиям для здоровья. Несколько причин, почему это опасно:
Нарушение обмена веществ. Процесс голодания может выйти из-под контроля и привести к опасным изменениям в организме, включая распад белков и повреждение мышц и органов. Риск развития серьезных заболеваний. Длительное голодание может ослабить иммунитет, ухудшить состояние внутренних органов и вызвать такие проблемы, как нарушение работы сердца, почек и печени. Психологические проблемы. Голодание может провоцировать развитие расстройств пищевого поведения, таких как анорексия и булимия.
— Лечебное голодание имеет очень ограниченное применение в медицинской практике и используется только под наблюдением специалистов. В повседневной жизни для поддержания здоровья и снижения веса существует множество безопасных и эффективных способов, таких как правильное питание, физическая активность и контроль за своим эмоциональным состоянием, — уверена врач.
Голодание, как метод очищения организма или похудения, не является научно обоснованным и может привести к серьезным проблемам со здоровьем, предупредила гастроэнтеролог. Поэтому важно обращаться к профессионалам за советом и выбирать безопасные методы заботы о своем теле.