Выставка «Забытая война»: в Тульском филиале ГИМ представят один из первых портретов императора Николая II

В Тульском филиале Государственного исторического музея (ГИМ) в августе будет представлена выставка «Забытая война». Государственный исторический музей и Ратная палата — «хранители памяти», посвященная 110-летию начала Первой мировой войны (1914−1918). В числе экспонатов посетители смогут увидеть вооружение, документы, элементы обмундирования и кадры кинохроники.
Экспозиция, посвященная Николаю II, займет особое место на выставке «Забытая война». Здесь будут представлены портреты императора из фондов Ратной палаты и его личные вещи, такие как ручка и карандаш, из фондов ГИМ. Посетители также увидят вооружение, документы, фотографии, портреты георгиевских кавалеров, элементы обмундирования и военную хронику, предоставленную «Царским Селом».
Государственный архив Тульской области покажет на выставке серию фотографий лазарета № 6, который находился в Туле на улице Пятницкой, нынче улице Металлистов. В настоящее время по этому адресу находится филиал ГИМ. Ожидается, что выставка будет работать до конца октября.