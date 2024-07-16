Выставка «Забытая война»: в Тульском филиале ГИМ представят один из первых портретов императора Николая II

В Тульском филиале Государственного исторического музея (ГИМ) в августе будет представлена выставка «Забытая война». Государственный исторический музей и Ратная палата — «хранители памяти», посвященная 110-летию начала Первой мировой войны (1914−1918). В числе экспонатов посетители смогут увидеть вооружение, документы, элементы обмундирования и кадры кинохроники.

«Это первая экспозиция в нашем филиале, в создании которой участвуют два музея — Ратная палата (Государственный музей-заповедник “Царское Село”) и Государственный исторический музей. Открытие выставки запланировано на вторую половину августа. В числе экспонатов будет известнейший портрет, один из первых портретов молодого Николая II, созданный художником Эрнстом Липгартом в 1896 году», — рассказали в пресс-службе.