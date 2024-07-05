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Высокую заработную плату связывают с жизнью в общежитии

Тот, кто жил в общежитии будучи студентом, сейчас зарабатывает больше других.

Источник: РИА "Новости"

Россиянами с доходом от 100 тысяч рублей чаще оказываются те, кто в студенческие годы жил в общежитии. Это показал опрос, проведенный сервисом по поиску работы SuperJob.

В опросе участвовали 1600 респондентов. 71% россиян рассказали, что они в целом позитивно оценивают опыт жизни в общежитии. При этом 31% заявил, что им однозначно нравилось в общежитии, а еще 40%, что скорее нравилось.

Опрос показал, что студенческие годы в общежитии жил каждый третий россиянин с высшим образованием. Известно, что трудности закаляют и дают хороший импульс на старте карьеры. Это доказали респонденты, которые сейчас зарабатывают от 100 тысяч рублей в месяц.

Ранее эксперт назвала профессии, которые через пять лет будут хорошо оплачиваться.

Анна Морозова