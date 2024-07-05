Высокую заработную плату связывают с жизнью в общежитии

Опрос показал, что студенческие годы в общежитии жил каждый третий россиянин с высшим образованием. Известно, что трудности закаляют и дают хороший импульс на старте карьеры. Это доказали респонденты, которые сейчас зарабатывают от 100 тысяч рублей в месяц.