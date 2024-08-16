«Высокому блондину» и «Игрушке» Пьеру Ришару — 90 лет. Его лучшие работы

16 августа французскому актеру и режиссеру Пьеру Ришару исполняется 90 лет. «Все еще гиперактивный» — так о нем пишут французские издания. За девять десятилетий Ришар снялся в 115 фильмах, написал сценарий к 13 картинам, а поставил восемь.
В 1996 году он получил премию кинофестиваля в Карловых Варах за лучшую мужская роль в фильме «1001 рецепт влюбленного кулинара», а спустя десять лет удостоился почетного «Сезара», главной кинопремии на его родине.
Пьер Ришар Морис Шарль Леопольд Дефей родился в 1934 году в семье текстильного промышленника. Отец Ришара был уверен, что его сын «никогда не станет хорошим актером», а вот дед, наоборот, всегда поддерживал и говорил, что «внук Пьер — единственный, кто чего-то добьется в жизни».
Переехав в Париж, Ришар окончил драматические курсы актера и театрального режиссера Шарля Дюллена, а затем прошел стажировку у Жана Вилара — актера, режиссера и создателя Авиньонского театрального фестиваля. В театре он получал преимущественно второстепенные роли, но хорошо танцевал и подрабатывал в кабаре и мюзик-холлах.
Его первыми заметными проектами стали фильмы «Идиот в Париже» (1967) и «Счастливчик Александр» (1967), но первый его актерский и режиссерский прорыв случился в 1970-м с выходом «Рассеянного». За последующие два десятилетия Пьер Ришар составил золотой фонд своей фильмографии: «Высокий блондин в черном ботинке» (1972), «Игрушка» (1976), «Укол зонтиком» (1980) и другие. В тот же период сложилось творческое трио режиссера Франсиса Вебера и актеров Пьера Ришара и Жерара Депардье. Они подарили миру «Невезучих» (1981), «Папаш» (1983) и «Беглецов» (1986).
В 1996-м Ришар снялся в фильме грузинского режиссера Наны Джорджадзе «1001 рецепт влюбленного кулинара», а в 2021-м — в ее же картине «Кроличья лапа». На некоторое время артист появился в российском кинематографе. Он принял участие в съемках лент «Парижане» (2006) и «Продавец игрушек» (2012). В 2022 году в прокат вышел ремейк «Игрушки», но без участия Пьера Ришара.
Несмотря на возраст, артист не собирается уходить на пенсию. В 2015-м он воссоединился с Депардье в ленте «Агафья» по мотивам рассказов Чехова, а в 2022-м — в ленте «Вкус счастья». Год назад актер приехал на премьеру фильма «Жанна Дюбарри» в Каннах, в котором исполнил роль герцога де Ришелье.
Сейчас он женат в третий раз — на бразильской танцовщице, которая младше его на 30 лет. А еще проводит каждое лето на юге Франции в регионе Лангедок-Руссильон, где у него есть собственный виноградник.