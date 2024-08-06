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Высокий женский голос в навигаторе негативно влияет на мужчин

Он побуждает водителей к рискованному поведению за рулем.

Источник: Freepik

Звук более высокого женского голоса в автомобильном навигаторе побуждает водителей-мужчин вести себя рискованно на дорогах. Это показал эксперимент ученых из Университета Фудань (Китай). Их исследование опубликовано в журнале Personality and Individual Differences.

В первом испытании участвовали 66 студентов из одного университета Шанхая, которых разделили на две группы по 33 человека. С помощью гарнитуры виртуальной реальности, водительского кресла и монитора ученые сымитировали езду в автомобиле.

Во время вождения добровольцы из первой группы слышали высокий женский голос в навигаторе, а из второй — низкий. Он предупреждал о приближении к перекрестку со светофором, просил остановиться или сообщал, что можно ехать дальше. Перед водителями стояла задача как можно быстрее преодолеть 32 перекрестка.

Когда участник подъезжал к пересечению дорог, на светофоре загорелся желтый сигнал. Тогда водители должны были выбрать: ехать дальше, рискуя попасть в аварию, или остановиться и подождать. После ДТП доброволец не мог продолжать движение шесть минут.

Результат эксперимента показал, что участники, которые слышали высокий голос в навигаторе, на 40% чаще выбирали вариант проехать на желтый сигнал светофора, чем те, у кого навигатор был с низким голосом.

Во втором эксперименте студенты должны были пройти по виртуальному дощатому мосту длиной три метра и шириной 20 сантиметров. Конструкция была протянута между двумя высотными зданиями. Как и в первом испытании, в наушниках участники слышали высокий и низкий женские голоса.

Также перед началом эксперимента добровольцам раздали разные тексты: одни побуждали участников к риску и поощряли его, а другие, наоборот отталкивали от таких действий. Ученые судили о предрасположенности к рискованному поведению по тому, как быстро испытуемые справлялись с прохождением моста.

Результаты показали, что те, кто слышал высокий женский голос, преодолевали препятствие гораздо быстрее, однако вели себя более рискованно. Особенно эффект проявлялся в том случае, если участники перед выполнением задания читали текст, в котором поощрялось рискованное поведение.

Основываясь на результатах испытаний, ученые рекомендовали снизить тон женских голосов в навигаторах, чтобы повысить безопасность вождения.

Ранее стало известно, что водители крупных авто более склонны к высокому риску на дорогах.

Анна Морозова