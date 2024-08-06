Высокий женский голос в навигаторе негативно влияет на мужчин

Во время вождения добровольцы из первой группы слышали высокий женский голос в навигаторе, а из второй — низкий. Он предупреждал о приближении к перекрестку со светофором, просил остановиться или сообщал, что можно ехать дальше. Перед водителями стояла задача как можно быстрее преодолеть 32 перекрестка.