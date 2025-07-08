Вышел не в ту дверь: в России впервые за 6 лет выросло число не учащихся в школах детей

— Если мы посчитаем относительный показатель, то 6,6 тыс. — это примерно 0,05% от всех детей, вовлеченных в школьное образование в России в 2025 году. Это совсем немного. С другой стороны, если мы размышляем об их будущих траекториях, о том, какой вклад в человеческий капитал они могут сделать, наверное, это много. Кто не попадает в школьную систему или выбывает из нее на первых ступенях образования, затем вносит вклад в долю неграмотного населения в России. Она у нас, к счастью, очень маленькая. Но тем не менее, — рассказывает Ксения Тенишева.