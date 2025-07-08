Вышел не в ту дверь: в России впервые за 6 лет выросло число не учащихся в школах детей

Число детей, не ходящих в школы, увеличилось впервые за шесть лет. В сравнении с 2024 годом показатель вырос на 10%. Эксперты не считают это трендом, однако говорят, что такие дети пополняют долю неграмотного населения России. Подростки найдут работу и внесут вклад в экономику, но не смогут подняться по карьерной лестнице. О том, сколько детей не учатся в школах, как место проживания влияет на уход из образования, кем станут несовершеннолетние и какие меры принимает государство — в материале «Известий».
Данные свежей статистики
В России около 6,65 тыс. детей не ходят в школы. Это следует из отчета Минпросвещения «Сведения о численности несовершеннолетних в возрасте 7−17 лет, не обучающихся в организациях, осуществляющих образовательную деятельность» по состоянию на 1 мая. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года показатель увеличился примерно на 10%.
Согласно отчету, 1,9 тыс. из 6,6 тыс. несовершеннолетних, не обучающихся в образовательных учреждениях, — жители сел. А более 4 тыс. из общего числа таких детей — мальчики.
Однако эксперты полностью не доверяют статистике. Они считают, что методы сбора данных непрозрачны, из-за чего результат неточный.
— Чтобы понимать, сколько детей не пошли в школу, нужно точно знать, сколько в регионе живет детей школьного возраста, — объясняет в разговоре с «Известиями» профессор, заведующий лабораторией социологии образования Санкт-Петербургского филиала НИУ ВШЭ Даниил Александров. — Я сомневаюсь в качестве таких данных. Возьмем, к примеру, перепись населения — последняя прошла, в основном, по старым данным и домовым книгам, в которых указано, кто прописан в квартире. Но многие люди живут не по месту прописки, а в других городах.
Кандидат социологических наук, доцент Европейского университета и НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге Ксения Тенишева говорит, что проблема состоит в самом сборе данных. Цифры собирают разноуровневые органы, которые в результате агрегируются министерством. Специалист полагает, что в статистику включают не всех детей, так как число несовершеннолетних, не обучающихся в школах — показатель эффективности работы органа.
Согласно данным Минпросвещения, цифры по таким детям предоставляют органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования. По ст. 9 Федерального закона «Об образовании», органы местного самоуправления должны вести учет детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования.
Эксперты отмечают, что в статистике, например, может не отображаться часть детей мигрантов.
Среди странностей в статистике Минпросвещения Ксения Тенишева называет превалирование детей мужского пола, а также тех, кто проживает в городах.
— В данной статистике девочек намного меньше, чем мальчиков. Это странно. Практически по всем странам общий мировой тренд обратный — девочки чаще выпадают из системы образования, их забирают, чтобы заводить семью. Второе, что кажется здесь довольно странным, это то, что в сельских школах таких детей меньше, чем в городских. Это тоже противоречит общим трендам. Обычно именно сельское население выпадает из школьного образования, в том числе из-за малой доступности сельских школ, — говорит социолог.
Тренд и норма
Ежегодно с 2019-го по 2024-й число детей, не учащихся в школах, постепенно снижалось. Если в 2019 году таких несовершеннолетних было 8,5 тыс., то в 2024 году — уже 6 тыс. Однако в нынешнем году число выросло.
— Колебания происходят всё это время (с 2019 по 2025 год. — «Известия»). В 2019 году таких детей было на целых 2 тыс. больше, чем в 2025-м. Показатель как будто бы снижался, сейчас он как будто бы подрос. Но последние колебания очень небольшие, между 6 тыс. и 6,6 тыс. статистически не такая большая разница. Из данной точки мы не можем утверждать, что речь идет о заметном тренде на возрастание. Мы видим, что, скорее, с 2019 года количество таких детей уменьшилось. Будет ли оно расти, можно сказать позже, — комментирует Ксения Тенишева.
Даниил Александров также считает статистические изменения этого года погрешностью.
Показатель в 6,6 тыс. несовершеннолетних, не обучающихся в школах, социологи оценивают по-разному. Преподаватель социологии и политологии ВГУЮ (РПА Минюста России), эксперт образовательного маркетплейса «Инфоурок» Лиана Габрелян считает цифру «средней».
— 6 тыс. — это исчезающая цифра. В масштабах страны ее незаметно. В большинстве своем наши дети ходят в школу. Могут опаздывать, могут посещать не обычную школу, а какую-то другую, быть на домашнем обучении. В России школьное образование в этом смысле тотальное, успешное. В океане российского образования 6 тыс. — капля, — говорит «Известиям» Даниил Александров.
По данным последней переписи населения, в России живет около 18 млн детей возраста 7−17 лет.
Россияне, которые не учатся, пополняют долю неграмотного населения страны, полагает Ксения Тенишева. Это в том числе может сказаться на экономике России.
— Если мы посчитаем относительный показатель, то 6,6 тыс. — это примерно 0,05% от всех детей, вовлеченных в школьное образование в России в 2025 году. Это совсем немного. С другой стороны, если мы размышляем об их будущих траекториях, о том, какой вклад в человеческий капитал они могут сделать, наверное, это много. Кто не попадает в школьную систему или выбывает из нее на первых ступенях образования, затем вносит вклад в долю неграмотного населения в России. Она у нас, к счастью, очень маленькая. Но тем не менее, — рассказывает Ксения Тенишева.
Причины, по которым не ходят в школу
Число тех, кто не посещает школу, растет с увеличением возраста. Если среди семилетних таких 69 человек, то среди 14-летних — 451, а среди 17-летних — уже 2,3 тыс.
Около 1,1 тыс. детей не ходят в школы по состоянию здоровья. Но большинство несовершеннолетних, 5,5 тыс. человек, не посещает образовательное учреждение по неуважительным причинам. Почти 2 тыс. детей состоят на профилактическом учете.
Эксперты считают, что есть множество разных причин, по которым дети не учатся в школах.
— Сегодня мы всё чаще встречаем семьи, которые географически не привязаны к определенному региону: они работают удаленно, путешествуют и видят в таком «движении» своеобразный образовательный импульс для ребенка, не «привязывая» его к классической школе, — объясняет Лиана Габрелян.
По ее словам, влияют на статистику и дети релокантов. Когда родители покидали постоянное место жительства, дети были дошкольниками, а сейчас они подросли и учатся из-за границы.
Специалисты отмечают, что причинами могут быть менталитет семьи и желание ребенка.
— Некоторые девочки в каком-то возрасте бросают школу, потому что им пора помогать дома по хозяйству, а потом они выходят замуж. Причем это могут быть не мигранты, а граждане Российской Федерации. Я знаю такие семьи в традиционных для России этнических группах. Дети родились в нашей стране, все граждане России, — рассказывает Даниил Александров.
Люди, относящиеся к таким этническим группам, забирают девочек из школ, чтобы те заводили семью, объясняет Ксения Тенишева. По ее словам, систематически их изымают по прохождении ступени среднего образования, что кореллирует с цифрами отчета Минпросвещения. Кроме того, немаленький процент несовершеннолетних, не посещающих школы, из неблагополучных, бедных семей. Такие дети рано выходят на работу.
— Причина может быть связана с проблемами адаптации в коллективе сверстников, конфликтах с преподавателями. Не на последнем месте проблемы в семье подростка, из-за которых ребенку вообще не до учебы. У старшеклассников эмоциональный фон очень уязвим к негативным событиям, а когнитивная деятельность требует концентрации внимания и дисциплины, что практически невозможно обеспечить в условиях нарушенной саморегуляции из-за проблем в семье, — говорит «Известиям» клинический психолог медтехкомпании «Доктор рядом» Олеся Толстухина.
Фокус учителей только на талантливых учениках тоже может быть причиной непосещения школы, полагает член Ученого совета Академии социальных технологий, кандидат психологических наук Игорь Ниесов. Ученикам, которые не демонстрируют высоких достижений, уделяется меньше внимания. Без перспективы раскрытия потенциала такие дети могут бросать школу.
На решение не посещать образовательную организацию влияет и тип поселения. Так, жители сельской местности, по словам Даниила Александрова, порой не ходят в школы, потому что не считают нужным. На такой выбор влияет и недоступность школ. Ситуация, когда работает одна школа на много поселков, — нередка. Без регулярного транспортного сообщения приходится проезжать несколько километров.
Кроме того, на выбор ходить или не ходить в школу влияет география. Из отчетов по регионам видно, что на юге и севере страны больше подростков, не обучающихся в школах, чем в центральной части. Хотя есть и исключения — например, в Чечне и Дагестане показатели невысокие.
Согласно отчету Минпросвещения, в абсолютных цифрах по количеству не обучающихся в школах лидирует Краснодарский край (529 детей), на втором месте — Ростовская область (503), на третьем — Пермский край (419). В перерасчете на население в Краснодарском крае не учатся 0,09%, в Ярославской области — 0,03%, Ростовской — 0,01%, Пермском крае — 0,01%. А, например, в Москве не ходят в школу 0,0002% несовершеннолетних, в Московской области — 0,002%.
Будущее детей
Судьба тех, кто не ходил в школу, может сложиться по-разному. Например, девочки, которых забрали из учреждений для создания семьи, скорее, будут домохозяйками. Но часть детей может стать квалифицированными специалистами.
Эксперты отмечают, что некоторые дети продолжают получать знания. Они переходят на домашнее обучение. Ребенок из образованной семьи может уйти из школы, потому что там он получает меньше информации — дома он занимается по усиленной программе.
Те, кто перестал посещать школу и учится где-то еще, скорее, найдет работу, но он не продвинется по карьерной лестнице, полагают эксперты.
— Чаще всего такие дети рано выходят на рынок труда. Сегодня есть большое количество вакансий, которые не требуют диплома, никакой подготовки. Это разные рерайтеры, неквалифицированные цифровые специальности, специальности рынка услуг, те же курьеры, у которых высокие зарплаты. Это могут быть профессии и в сельскохозяйственном секторе. Можно работать и получать деньги. Но карьерный рост будет ужасно осложнен, так же как и горизонтальная мобильность, — комментирует Ксения Тенишева.
Некоторые дети, возможно, станут блогерами. По словам Игоря Ниесова, сегодня структура ценностей подростков изменилась, в нее больше не входит работа, приложение усилий для достижения успеха. Это происходит из-за того, что лидерами мнений становятся блогеры и артисты, демонстрирующие возможность быть успешными, якобы не прикладывая много усилий.
Меры по «удержанию» детей
По закону «Об образовании», начальное общее, основное общее и среднее общее образование в России обязательны. Если человек не закончил девять классов, он не может продолжить дальнейшее обучение.
— Обязательность среднего образования сохраняется до 18 лет. Уйти из школы до получения аттестата за девятый класс можно только в одном случае: ученику уже исполнилось 15 лет, а родители, комиссия по делам несовершеннолетних и местные власти дали свое разрешение. При этом они обязаны в течение месяца помочь подростку начать учиться в другой форме или, если он согласен, устроиться на работу, — объясняет председатель Совета по профессиональным квалификациям в сфере образования, доктор педагогических наук Любовь Духанина.
По ее словам, чтобы не допустить такого сценария, школы реализуют программы воспитания ответственного отношения к учебе, жизнестойкости, профориентации. Так они помогают ребенку выбрать профессию и мотивируют на поступление в колледж или вуз. Кроме того, дети имеют право на психологическую помощь. Но нехватка специалистов затрудняет своевременную поддержку и увеличивает риск отсева детей из системы образования.