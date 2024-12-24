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Вышел фильм о трибьют-группе Led Zeppelin «Dread Zeppelin: A Song of Hope»

Пародийный гитарный бренд Chibson выпустил документальную картину Dread Zeppelin: A Song of Hope, рассказывающий о трибьют-коллективе легендарной рок-команды Led Zeppelin.

Источник: Звук

Пародийный гитарный бренд Chibson выпустил документальную картину Dread Zeppelin: A Song of Hope, рассказывающий о трибьют-коллективе легендарной рок-команды Led Zeppelin.

Dread Zeppelin появились в 1989 году в Калифорнии и исполняли регги-каверы на Led Zeppelin в стиле театрализованных представлений. Солистом группы выступал двойник Элвиса Пресли, Тортелвис.

Секстет получил признание критиков и публики, в том числе лидера Led Zeppelin Роберта Планта. Он даже говорил, что предпочитает их кавер на трек Your Time Is Gonna Come (1969) оригинальной версии. Музыкант также появляется в ленте.

Ранее документальный фильм Becoming Led Zeppelin вышел в кинотеатрах через три года после премьеры.